Sora prinţului moştenitor saudit, condamnată la 10 luni de închisoare. A agresat un instalator Hassa bint Salman, in varsta de 42 de ani, care era vizata din decembrie 2017 de un mandat de arestare in urma faptelor petrecute in septembrie 2016, nu a asistat la procesul ei, in iulie, si nu a fost prezenta nici la pronuntarea sentintei. Avocatul printesei Hassa bint Salman, Emmanuel Moyne, a anuntat imediat ca va face apel la decizie



Pedeapsa pronuntata impotriva surorii printului mostenitor saudit - omul-forte de la Riad, cunoscut ca "MBS" - este mai dura decat cea solicitata de acuzare. Procuroarea de caz ceruse sase luni cu suspendare si 5000 de euro amenda, potrivit… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

