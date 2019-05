Stiri pe aceeasi tema

- Departamentul Trezoreriei al SUA a refuzat sa transmita catre Congres declaratiile fiscale ale presedintelui Donald Trump, explicand ca 'nu este autorizat' sa faca acest lucru, a indicat ministrul finantelor, Steven Mnuchin, transmite AFP. Intr-o scrisoare adresata luni lui Richard Neal, presedintele…

- Partidul Democrat, majoritar in Camera Reprezentantilor, va continua investigatiile in cazul presedintelui Donald Trump, care risca sa fie vizat de procedura demiterii in cazul in care se va constata ca a incercat sa obstructioneze justitia, a afirmat duminica Jerrold Nadler, un lider al opozitiei.…

- Presa americana scrie ca Doanld Trump l-a concediat pe directorul Secret Service, serviciul care se ocupa cu paza presedintelui Statelor Unite. Informatia nu a fost pentru moment confirmata oficial, dar potrivit jurnalistilor, Donald Trump i-ar fi cerut sefului de personal de la Casa Alba…

- Procurorul special american Robert Mueller și-a încheiat oficial ancheta privind ingerințele Rusiei în alegerile prezidențiale din Statele Unite, care au avut loc în 2016, relateaza site-ul postului CNN citat de Mediafax.Raportul elaborat de echipa lui Mueller a fost trimit procurorului…

- Presedintele american Donald Trump a acuzat, vineri, Partidul Democrat ca a devenit "anti-evrei", dupa dezbateri aprinse provocate de propunerile unei deputate musulmane pe tema sprijinului Statelor Unite pentru Israel, scrie AFP preluata de news.ro.Camera Reprezentantilor, acum dominata de…

- Presedintele american Donald Trump a acuzat vineri Partidul Democrat ca a devenit "anti-evrei", dupa dezbaterile furtunoase provocate de o aleasa musulmana pe tema sustinerii SUA pentru Israel, relateaza AFP. Camera Reprezentantilor, dominata acum de democrati, a aprobat joi o rezolutie care condamna…

- Michael Cohen, fostul avocat al președintelui american Donald Trump, a declarat in cadrul audierilor din Congres ca președintele Donald Trump l-a pus sa faca peste 500 de amenințari in cei zece ani de colaborare, relateaza Reuters.In cadrul audierilor din Camera Reprezentanților, Cohen l-a…

- Democratii vad in aceasta initiativa un abuz al puterilor prezidentiale si s-au declarat pregatiti sa o conteste in justitie. Alesi republicani si-au exprimat, la randul lor, nemultumirea. "Nicio criza nu justifica sa incalcam Constitutia", a scris pe Twitter Marco Rubio. Anuntul de vineri…