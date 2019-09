Sondaj AmCham: Cota unica, principala masura care favorizeaza investitiile in Romania

Cota unica reprezinta principala masura care favorizeaza investitiile in Romania, in timp ce atractivitatea scazuta a stimulentelor fiscale se afla in topul neajunsurilor legislatiei fiscale curente, a declarat, luni, presedintele Camerei de Comert Americana in Romania (AmCham Romania), Ionut Simion, in cadrul unei conferinte in care au fost prezentate rezultatele unui sondaj privind principalele masuri de politica fiscala.



"Intr-o majoritate covarsitoare, 75% dintre participanti considera cota unica ca fiind dintre principalele masuri care favorizeaza investitiile si fac Romania competitiva.…