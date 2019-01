Stiri pe aceeasi tema

- Operatorul aerian TAP Air Portugal se retrage de pe piata din Romania incepand cu sfarsitul lunii ianuarie 2019, din cauza profitabilitatii scazute pe rutele operate. "Compania aeriană TAP Air Portugal informează că, începând cu data de 27 ianuarie 2019, nu va mai opera ruta…

- Compania aeriana, TAP Air Portugal, informeaza ca, incepand cu data de 27 ianuarie 2019, nu va mai opera ruta directa Lisabona – București.Clienții cu bilete de avion deja cumparate vor fi protejați pe zborurile altor companii aeriene și vor fi informați despre noile rute sau vor putea solicita…

- White Image, prima agentie de email marketing din Romania, aniverseaza 15 ani de activitate, perioada in care a trecut de la statutul de pionier al pietei locale, la o companie care ajuta clientii sa trimita anual un miliard de email-uri. Compania a trecut prin toate etapele de dezvoltare…

- Business Hi-Tech GfK Temax: Piata de echipamente electro-IT a crescut la 2,2 mld. euro in primele 9 luni, plus 17% Tweet Print Mail Autor: Ioana Nita astazi, 00:07 3 Piata locala a echipamentelor elec­tro-IT a inregistrat o crestere de 17% in primele noua luni ale acestui an, comparativ…

- ♦ Pe 20 noiembrie 1995 la Bucuresti s-au realizat 45 de tranzactii cu 905 actiuni care au apartinut unui numar de sase companii ♦ Pana la finalul anului 1995, la BVB au avut loc cinci sedinte de tranzactionare, au fost efectuate 379 de tranzactii cu un volum total de 42.760 de actiuni, in valoare de…

- Cercetarea de piața arata ca proprietațile rezidențiale disponibile spre vanzare in Romania (apartamente, dar și case) s-au apreciat in medie, astfel, cu doar 0,7% fața de cele trei luni anterioare (fața de un plus de 1,4% in fiecare dintre primele doua trimestre din 2018). In acest context,…

- Pentru operatorul de servicii medicale private, Romania reprezinta cea de-a treia piața ca pondere a veniturilor, dupa Polonia și Germania. Compania internaționala de servicii medicale și diagnostic Medicover a anunțat ca veniturile grupului pe piața din Romania au inregistrat o creștere cu 20% in…

- Directorul general al Institutului de Studii Financiare (ISF) Bucuresti, Ion Stancu, a declarat miercuri, la Targu Mures, la dezbaterea "O istorie a invatamantului financiar romanesc" din cadrul proiectului cultural "100 de ani in 10 zile", ca Romania a avut nesansa, din 1950 incoace, sa se rupa…