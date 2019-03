Soia contribuie la redresarea economiei Statelor Unite Departamentul american al Comertului a anuntat miercuri ca deficitul comercial a scazut cu 14,6% in ianuarie, pana la 51,1 miliarde de dolari, de la 59,9 miliarde de dolari in decembrie. Este cel mai semnificativ declin din martie 2018.



Pe relatia cu China, deficitul comercial al SUA a scazut cu 6,4% in ianuarie, la 34,5 miliarde de dolari.



Economistii intervievati de Reuters se asteptau in ianuarie la o diminuare a deficitului comercial pana la 57 de miliarde de dolari.



Diminuarea deficitului comercial in ianuarie vine in urma cresterii cu 0,9% a exporturilor, la… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Datoria publica a Statelor Unite a continua sa creasca intr-un ritm amețitor, ajungand, la acest moment la 22.000 de miliarde de dolari, adica aproximativ 180.000 de dolari pentru fiecare contribuabil la fiscul american. De la sfarșitul anului fiscal 2018 și pana la sfarșitul anului fiscal 2018, datoria…

- Datoria publica a Statelor Unite a continua sa creasca într-un ritm amețitor, ajungând, la acest moment la 22.000 de miliarde de dolari, adica aproximativ 180.000 de dolari pentru fiecare contribuabil la fiscul american.De la sfârșitul anului fiscal 2018 și pâna la sfârșitul…

- In pofida eforturilor presedintelui Donald Trump, deficitul balantei comerciale a SUA a urcat la 621 miliarde de dolari in 2018, acesta fiind cel mai ridicat nivel din ultimii 10 ani, transmite AFP, potrivit agerpres.ro.Citește și: Klaus Iohannis face praf Guvernul! Reacție dupa decizia zilei…

- In pofida eforturilor presedintelui Donald Trump, deficitul balantei comerciale a SUA a urcat la 621 miliarde de dolari in 2018, acesta fiind cel mai ridicat nivel din ultimii 10 ani, transmite AFP. Departamentul american al Comertului a informat azi ca, in 2018, SUA au inregistrat exporturi…

- Deficitul comercial al Statelor Unite a urcat în 2018 pâna la cel mai ridicat nivel din ultimul deceniu, în ciuda taxelor vamale impuse de Administrația Trump tocmai cu scopul de a micșora acest deficit, transmite agenția Reuters. Departamentul pentru Comerț a anunțat marți…

- Romania ramane cel mai important partener comercial al Republicii Moldova. Anul trecut, volumul comertului bilateral dintre cele doua state a atins cifre istorice, ajungand la doua miliarde de dolari, potrivit datelor prezentate la Forumul de Afaceri Republica Moldova-Romania, desfasurat in capitala…

- Pe fondul unei scaderi neobisnuite a vanzarilor de telefoane iPhone la finele lui 2018, in special in China, grupul american Apple a incercat marti sa ii convinga pe investitori ca are si alte motoare de crestere pentru viitor, precum serviciile de plati sau cele de streaming, informeaza AFP.…

- Actualul shutdown a doborit astfel recordul celui de 21 de zile din 1995-1996, din timpul președinției democratului Bill Clinton, declanșat in urma unei dispute cu republicanii privind taxele. Confruntarea dintre Trump și liderii democrații privind banii pentru construirea zidului la granița de sud…