Stiri pe aceeasi tema

- Un șofer roman de TIR a provocat un dezastru pe Autostrada A3 de langa Wurzburg-Heidingsfeld. Din primele informații, barbatul nu a realizat ca are in fața un ambuteiaj și a intrat cu viteza in cei trei mastodonți. Accidentul a avut loc joi, in jurul orei 2:20 dupa-amiaza, la joncțiunea Wurzburg – Kist…

- Un sofer roman a urmarit cu TIR-ul un coleg, pe autostrada, in Germania. L-a prins si i-a luat cheile, sa nu mai conduca. Politistii chemati de urgenta ... The post Un sofer roman a urmarit cu TIR-ul un coleg, pe autostrada, in Germania. L-a prins si i-a luat cheile, sa nu mai conduca appeared first…

- Un roman plecat in Austria a trait clipe greu de imaginat la volanul unui camion. TIR-ul la volanul caruia se afla a explodat si a ars complet, pe autostrada. Traficul a fost blocat timp de sase ore.

- Sofer roman de camion, rupt de beat, a cazut din scaun, de la volan, pe o autostrada din Franta. Politistii erau de fata si nu le-a venit sa creada ... The post Sofer roman de camion, rupt de beat, a cazut din scaun, de la volan, pe o autostrada din Franta appeared first on Renasterea banateana .

- Un sofer roman de TIR, plecat la munca in Franta, a reusit sa socheze autoritatile! Acesta era mort de beat cand a cazut din scaunul de la volan, chiar pe o autostrada din Franta. Culmea, politistii erau de fata!

- Un sofer roman de TIR a fost dus de urgenta la spital, dupa ce s-a rasturnat pe autostrada, in Italia. Camionul a distrus atat parapetele lateral, cat si pe cel de pe axul soselei. Accidentul s-a produs miercuri de dimineata, in jurul orei 7.00, pe soseaua de centura a orasului Torino, intre iesirile…

- Un sofer roman de TIR a devenit erou in Germania, dupa ce a salvat viata a doua tinere, dar si doi cai, dintr-un puternic incendiu izbucnit pe o autostrada. Totul s-a intamplat, ieri dupa-amiaza, pe autostrada 62, in zona orasului Landstuhl din Germania. Natalie Muller (39 de ani) se afla la volanul…

- Un sofer roman a trait clipe de groaza pe o autostrada, in Ungaria. A fost blocat de un alt sofer care s-a dat jos la el cu pistolul incarcat. L-a lovit pe barbatul roman, apoi a disparut de la locul incidentului.