Socol (PSD); Creşterea economică, dovadă că programul de guvernare funcţionează "5,1% creștere economica inseamna sustenabilitatea programului economic de guvernare suprapus efortului romanilor și companiilor ce activeaza in Romania. Creșterea economica de 5% vi se datoreaza voua, celorlalte milioane de salariați din economie (5,5 milioane in total – nivel record, din care 273 de mii noi salariați in martie 2019 comparativ cu 2016), antreprenorilor, investitorilor, managerilor, persoanelor fizice autorizate, lucratorilor pe cont propriu din Romania, romanilor din diaspora care fie trimit bani in Romania sau decid sa se intoarca in țara, femeilor, dar și celor inactivi,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

- Iata postarea lui Liviu Dragnea pe Facebook: ”Cresterea economica este de 5%! Deci prognoza noastra pe care s-a fundamentat bugetul din acest an a fost corecta. Cat a tunat și a fulgerat Iohannis ca e o tragedie, ca sunt doar cifre pe hartie și ca bugetul nu e realist. Fara sa prezinte argumente serioase…

- ''Institutul Național de Statistica a dat publicitatii datele privind cresterea economica inregistrata in primul trimestru. Cresterea economica este de 5%! Deci prognoza noastra pe care s-a fundamentat bugetul din acest an a fost corecta. Cat a tunat și a fulgerat Iohannis ca e o tragedie,…

