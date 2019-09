Stiri pe aceeasi tema

- Calin Popescu-Tariceanu a declarat, pentru Antena 3, ca PSD a incercat sa produca o ruptura in interiorul ALDE printr-o ”agresiune fara seaman” și i-a avertizat pe social-democrați ca daca vor razboi, ALDE este dispus sa-l poarte. Fostul președinte al Senatului a apreciat ca tentativa PSD de a-l impune…

- PSD a anuntat luni ca il sustine pe Teodor Melescanu, senator ALDE, pentru functia de presedinte al Senatului, in locul lui Calin Popescu Tariceanu. Social-democratii se bazeaza pe capacitatea fostului ministru de a convinge si alti parlamentari ALDE sa se alature PSD, insa planul a dat gres in prima…

- Autor: Petru ROMOȘAN Merita sa mai luam in serios alegerile prezidentiale din noiembrie 2019 ? Merita, dar nu pentru ca am putea influenta ceva cu votul nostru sau pentru ca alegerea unui candidat sau a altuia ar putea schimba decisiv traseul, directia pe care se va inscrie Romania in urmatorii cinci…

- Liderii PSD se vor reuni în acest weekend, la Mamaia, pentru a discuta strategia partidului în condițiile în care președintele Klaus Iohannis a respins în bloc remanierea Cabinetului Dancila, pe care l-a trimis în Parlament pentru a obține votul pentru o noua formula de…

- Social-democrații se reunesc, sambata la Mamaia de la ora 10.00, in ședința Comitetului Executiv, urmata de o intalnire a președintelui PSD Viorica Dancila cu parlamentarii, au declarat surse din partid pentru Mediafax.

- Fostul europarlamentar Victor Negrescu a declarat, vineri, inaintea ședinței Comitetului Executiv PSD, ca ii va intreba pe toți candidații pentru cele trei funcții stabilite la Congresul de sambata, care este perspectiva lor politica, ce proiect politic au și daca-și asuma mesajul pro-european, conform…