Stiri pe aceeasi tema

- Este doliu in Partidul Social Democrat. Laurențiu Halmagean, fost președinte al Organizației Municipale a PSD Arad in perioada 2010-2012, a murit in somn in cursul nopții trecute. Social - democratul a facut infarct la doar 43 de ani.Citește și: Zi de FOC in Parlamentul European - Calculele…

- Laurențiu Halmagean a fost director adjunct in cadrul Casei de Pensii Arad, iar pe linie politica a fost președintele organizației municipale a PSD Arad. Dumnezeu sa te odihneasca in pace, Laurențiu Halmagean! Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica text Ortografie/Gramatica…

- Copilul era cu fratii si verii lui pe un camp din Zavoi. A intrat sa se scalde alaturi de alti copii, in lacul de unde se adapau animalele, dar nu a mai iesit. Ceilalti copii s-au speriat si au fugit la un unchi care locuia in apropiere. Barbatul a fugit si a scos baietelul din […]

- Alice Cooper a incheiat un „pact de moarte“ cu soția lui, Sheryl Goddard, conform caruia „vor pleca impreuna” atunci cand unul dintre ei se va stinge din viața. Starul rock Alice Cooper (71) și soția lui, fosta balerina Sheryl Goddard (61), sunt casatoriți de 43 de ani și sunt convinși ca nu ar putea…

- Sase romani cu afecțiuni grave au primit o sansa la viața dupa ce familiile a doi timiseni aflați in moarte cerebrala au fost de acord cu donarea de organe. The post Viața dupa moarte. O noua șansa, de la Timișoara, pentru șase oameni grav bolnavi appeared first on Renasterea banateana .

- 1 iunie, mesaje de Ziua Copilului. Cele mai frumoase urari. La multi ani, copii! Este 1 Iunie! Este ziua voastra! Multa sanatate si multe bucurii. Sa cresteti cu zambetul pe buze si viata voastra sa fie asemeni unui cer senin. 1 iunie, mesaje de Ziua Copilului. Cele mai frumoase urari. La…

- Destul de grabit, Razvan Ciobanu a incheiat rapid o intalnire cu avocata lui, pentru ca mai apoi sa se vada cu fostul iubit, dupa ceva timp in care nu s-a mai auzit nimic despre ei. Designerul a declarat mereu ca exista lucruri nerezolvate intre ei și nu spune nu unei impacari și, iata ca inevitabilul…

- Un accident teribil s-a produs sambata dimineața in județul Bihor. Potrivit primelor informații, șoferul care a provocat accidentul ar fi adormit la volan. O fetița de numai 11 luni, dar și un baiețel...