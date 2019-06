Siria: Lovituri israeliene asupra unei baze aeriene din Homs Pentru a doua oara în 24 de ore, Israelul a lovit duminica o baza aeriana din provincia Homs (vest), a informat agentia de stat siriana Sana, citata de AFP, conform Agerpres.

Un soldat a fost ucis si alti doi raniti de loviturile asupra bazei T4 care, de asemenea, au produs pagube la un depozit de armament, potrivit Sana.



Observatorul sirian pentru drepturile omului (OSDO) a raportat ca cinci persoane, printre care un soldat sirian, si-au pierdut viata.



OSDO a precizat ca luptatori iranieni si membri ai Hezbollah erau, de asemenea, stationati la aceasta baza.



