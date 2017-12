Stiri pe aceeasi tema

- Desi regimul de la Damasc nu a luat masuri suficiente pentru a opri miscarile militantilor retelei extremiste Stat Islamic aflati pe teritoriul sau, coalitia antiterorista coordonata de SUA nu intentioneaza sa bombardeze teroristi din aceste zone, a declarat un oficial din cadrul coalitiei.

- Irakul si Siria au declarat amandoua, in ultimele saptamani, victoria impotriva gruparii Stat Islamic, dupa un an in care armatele celor doua tari, o serie de aliati straini si diverse forte locale i-au alungat pe jihadisti din toate orasele si satele care formau candva autoproclamatul lor ''califat''.SUA…

- Aproximativ 400.000 de oameni din Ghouta de Est sunt asediati de fortele loiale presedintelui Bashar al-Assad, iar Natiunile Unite au cerut guvernului sirian sa permita evacuarea a circa 500 de pacienti, care altfel vor muri, in lipsa unei asistente medicale de urgenta, potrivit Agerpres. Citeste…

- Rusia, Turcia si Iranul au propus vineri, la sfarsitul negocierilor de pace de la Astana, organizarea unei reuniuni intre regimul lui Bashar al-Assad si opozitia siriana la sfarsitul lunii ianuarie in orasul rus Soci, relateaza AFP. La o saptamana dupa esecul reuniunii de la Geneva, cea…

- Acordul semnat la Damasc pe 18 ianuarie de catre Rusia si Siria si care urmeaza sa fie ratificat saptamana viitoare de catre senatorii rusi - marcheaza vointa Moscovei de a mentine pe termen lung o prezenta militara in Siria, in pofida anuntarii recente a unei retragerii partiale. Guvernul…

- Bashar al-Assad, presedintele Siriei, a catalogat militiile sprijinite de Washington drept "tradatoare", acuzatii prompt denuntate de Fortele Democratice Siriene (SDF), alianta multi-etnica de militii kurde si arabe sustinuta de coalitia antiterorista coordonata de SUA, potrivit agentiei de stiri Reuters.

- Emmanuel Macron estimeaza ca razboiul din Siria impotriva gruparii Statul Islamic (SI) va fi ”castigat pana la jumatatea-sfarsitul lui februarie”, iar atunci va ”trebui” sa se stea de vorba cu presedintele Bashar al-Assad, relateaza AFP.

- Roger Stone, consultant politic american și colaborator al trei președinți ai SUA – Richard Nixon, Ronald Reagan si Donald Trump – a fost cateva zile intr-o vizita privata la București. Fost consilier de campanie al actualului președinte american, Roger Stone a acordat un interviu publicației Adevarul,…

- Rusia a inceput sa-și retraga trupele din Siria, dupa ce Vladimir Putin a cerut acest lucru Ministerului Apararii de la Moscova. Liderul de la Kremlin a dat acest ordin in timpul unei vizite neanuțate la baza aeriana rusa Hmeymim din Siria, relateaza BBC News. Interventia Moscovei in aceasta țara a…

- ''Forțele noastre controleaza complet granița irakiano-siriana și anunț deci incheierea razboiului impotriva Daesh'', acronim in limba araba al SI, a declarat premierul la Bagdad, in deschiderea unei conferințe organizate de sindicatul irakian al jurnaliștilor. Coaliția internaționala condusa…

- Premierul irakian Haider al-Abadi a anunțat sambata ''incheierea razboiului'' dus de trei ani de catre forțele guvernamentale pentru a elimina organizația jihadista Statul Islamic (SI) din Irak, relateaza AFP. ''Forțele noastre controleaza complet granița irakiano-siriana și…

- 'Misiunea armatei ruse de a invinge gruparea terorista SI s-a incheiat', a anunțat ministerul rus in cadrul unei conferințe de presa, adaugand ca 'in prezent nu mai exista nicio localitate sau regiune din Siria sub controlul Statului Islamic'.'Teritoriul sirian este complet eliberat de…

- ”Vom mentine angajamentul nostru pe teren atat timp cat este necesar, pentru a ne sustine partenerii si a impiedica reintoarcerea gruparilor teroriste in aceasta tara. Sprijinul SUA nu se va incheia pana cand Stat Islamic nu va fi complet infrant”, a afirmat purtatorul de cuvant al Pentagonului.…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat, luni, ca aproape intreg teritoriul Siriei a fost eliberat de sub ocuparea miscarilor teroriste, precizand, totodata, ca Moscova va contribui la reconstructia Siriei, relateaza site-ul agentiei de stiri Tass, citat de Mediafax . Declaratiile presedintelui rus…

- Pentagonul susține ca eliberarea teritoriului sirian de ISIS de la est de Eufrat este in cea mai mare parte meritul sau, și nu meritul Rusiei, scrie RIA „Novosti“, citandu-l pe Eric Pachon, reprezentantul Ministerului american al Apararii. „Regimul sirian și Federația Rusa nu au demonstrat o abordare…

- "Libanul va supravietui sau va prospera doar daca va dezarma Hezbollah. Atata timp cat aveti o militie armata, nu veti avea pace in Liban. Situatia din Liban este tragica. Din 1979, iranienii au scapat literalmente cu crime in regiunea noastra (Orientul Mijlociu), iar acest lucru trebuie sa inceteze",…

- Cea de-a opta runda a discutiilor privind situatia din Siria a inceput la 28 noiembrie si se va intrerupe in acest weekend, urmand a fi reluata marti, 5 decembrie. Joi, Staffan de Mistura a organizat "intalniri separate, dar convergente" cu delegatia regimului sirian si cu cea a opozitiei…

- Dificilele discuții de la Geneva in privința Siriei au putut incepe miercuri, odata cu sosirea delegației guvernului de la Damasc, care și-a intarziat venirea pentru a-și manifesta nemulțumirea, scrie AFP. Regimul sirian, întarit prin victoriile militare înregistrate în…

- "Dupa decizia de Brexit, UE este complet confuza. Ei trebuie sa isi revizuiasca viziunea pentru viitor, cat de mult se vor extinde si ce loc va avea Turcia in acest proces. Noi suntem aici. Nu plecam nicaieri", a spus Yildirim, in cadrul unei vizite la Londra. Turcia a inceput negocierile…

- Legaturi tot mai strânse între doua „butoaie cu pulbere” ale scenei politice mondiale actuale: Coreea de Nord și Siria, relateaza CNBC, citând Reuters, scrie digi24.ro Deși nu este atât de mediatizata precum relația cu China, latura diplomatica siriano-coreeana…

- Intr-un interviu pentru o publicatie saudita, seful guvernului de la Beirut a acuzat Iranul ca foloseste Hezbollah pentru a destabiliza Libanul. "Solutia pentru armele detinute de Hezbollah este o solutie regionala, nu una domestica. Din acest motiv, noi [Libanul] nu putem face nimic in…

- Sase bombardiere cu raza lunga de actiune TU-22M3 au efectuat lovituri aeriene asupra unor pozitii ale gruparii Statul Islamic in Siria, pe malul vestic al fluviului Eufrat, a anuntat vineri Ministerul Apararii rus, citat de RIA Novosti, potrivit Reuters. Printre obiectivele tintite se afla atat…

- Rusia are o anumita responsabilitate pentru acțiunile autoritaților siriene, inclusiv pentru crimele comise de Damasc, a declarat reprezentantul Departamentului de Stat al SUA Heather Nauert, comentand recenta intalnire a președinților Rusiei și Siria, Vladimir Putin și Bashar al-Assad. Nauert a reamintit…

- Presedintele rus Vladimir Putin ii reuneste miercuri, la Soci, pe omologii sai turc, Recep Tayyip Erdogan, si iranian, Hassan Rohani, pentru a 'lucra la reglementarea pe termen lung a conflictului sirian', cu cateva zile inaintea reluarii negocierilor la Geneva, transmite AFP, conform agerpres.ro. …

- Presedintele rus Vladimir Putin l-a informat marti pe omologul sau american Donald Trump despre rezultatele discutiei pe care a avut-o in urma cu o zi cu liderul sirian Bashar al-Assad, in care acesta s-a pronuntat pentru alegeri parlamentare si prezidentiale, anunta Kremlinul, citat de AFP.

- Sfarsitul organizatiei fundamentaliste sunnite a fost proclamat, de asemenea, de catre generalul Qassem Soleimani, un comandant de rang inalt al Corpului Gardienilor Revolutiei Islamice (CGRI), intr-un mesaj transmis liderului suprem al Revolutiei islamice, ayatollahul Ali Khamenei, care a fost disfuzat…

- Presedintele iranian Hassan Rohani a proclamat marti sfarsitul Statului Islamic (SI), intr-un discurs difuzat in direct de televiziunea publica. Sfarsitul organizatiei fundamentaliste sunnite a fost proclamat, de asemenea, de catre generalul Qassem Soleimani, un comandant de rang inalt al Corpului Gardienilor…

- Președintele rus Vladimir Putin s-a intalnit luni seara cu președintele sirian Bashar al-Assad in stațiunea Soci, in sud-vestul Rusiei, cu doua zile inaintea unui summit tripartit Rusia-Iran-Turcia privind Siria, a anunțat marți Kremlinul, relateaza AFP și Reuters. Intre timp, organizatiile neguvernamentale…

- "Vladimir Putin a purtat negocieri cu presedintele sirian Bashar al-Assad, care s-a deplasat in Rusia pentru o vizita de lucru", a precizat Kremlinul intr-un comunicat, adaugand ca cei doi lideri au discutat despre lupta impotriva terorismului si perspectivele unui acord politic in Siria. In cadrul…

- Atentatul a vizat un grup de persoane stramutate, a transmis Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDH). Doisprezece copii se numara printre victimele atentatului din provincia unde jihadistii vor sa castige teren in fata ofensivei care incearca sa ii scoata din Siria. „Zeci…

- Este pentru a doua oara in decurs de 24 de ore cand Rusia blocheaza o rezolutie privind prelungirea mandatului Mecanismului Comun de Investigatie, care reuneste experti ONU si ai Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC), dupa ce a blocat si joi un proiect de rezolutie similar.…

- Irakul a cucerit vineri, in doar cateva ore, ultima localitate de la Statul Islamic (SI) de pe teritoriul sau – Rawa -, o noua infrangere a jihadistilor, care mai detin controlul doar asupra catorva zone desertice de la frontiera cu Siria, relateaza AFP. In Siria, Statul Islamic se afla, de asemenea,…

- Anunțul a fost facut de coaliția internaționala antijihadista condusa de SUA, dupa o reuniune desfașurata miercuri seara in Iordania, transmite AFP, potrivit Agerpres. 'SI a pierdut, de la constituirea acestei coaliții, 95% din teritoriile pe care le controla in Irak și in Siria in 2014',…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a confirmat participarea in cadrul intalnirii de luni cu omologul sau rus Vladimir Putin, a precizat un consilier prezidential, sub protectia anonimatului. Liderii de la Ankara, Moscova si Teheran vor discuta despre evolutiile din Siria si despre conflictele…

- Este 'posibil' ca jihadiști straini din gruparea Statul Islamic sa fi scapat din Raqqa inaintea caderii orașului, a admis marți coaliția internaționala condusa de SUA, dupa publicarea unui reportaj BBC in acest sens, potrivit AFP. Chiar înainte de caderea acestui oraș sirian,…

- Controlul asupra ultimului oras important din Siria care era ocupat de militantii retelei teroriste Stat Islamic a fost preluat de armata siriana si aliatii sai, a anuntat, miercuri, un comandant al aliantei militare care il sprijina pe Bashar al-Assad, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters,…

- Siria a anunțat, marți, ca intenționeaza sa se alature Tratatului pentru Clima de la Paris și astfel Statele Unite raman singura națiune care se opune acestuia, scrie Reuters. Siria și Nicaragua erau singurele doua națiuni din afara tratatului pentru clima de la Paris, semnat in 2015 de 195 de națiuni.…

- Parlamentul a aprobat, marți, la solicitarea președintelui Klaus Iohannis, participarea unui efectiv total de pana la 50 de polițiști și jandarmi in cadrul Coaliției internaționale anti-ISIL/Daesh la activitați de instruire și pregatire a forțelor de poliție irakiene. Decizia parlamentarilor…

- Regimul presedintelui sirian Bashar al-Assad este responsabil pentru atacul cu gaz sarin de la Khan Sheikhun din luna aprilie, soldat cu peste 80 de morti, majoritatea civili, se arata intr-un raport al expertilor ONU si ai Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC). "Acesta comisie este…

- Guvernul sirian al lui Bashar al-Assad este vinovat de atacul chimic din aprilie asupra unei localitati detinuta de catre opozitie, Khan Sheikhoun, in urma caruia au murit cel putin 70 de persoane, potrivit unui raport al Consiliului de Securitate ONU.

- Și ceea ce trebuia sa se intample, s-a intamplat. Rusia lui Putin a dobandit tot mai mult curaj și tupeu la nivel global, reușind, luni noaptea, sa blocheze in Consiliul de Securitate și anchetarea de catre Mecanismul de Investigare Comun (JIM) al Organizației de Interzicere a Armelor Chimice – OPCW…

- Militanții Statului Islamic au ucis cel puțin 128 de civili, intr-un orașel din teritoriul restrans pe care jihadiștii il mai dețin in Siria. Forțele guvernului lui Bashar al-Assad au lansat un atac asupra orașului Al-Qaryatayn, in acest weekend, și au reușit sa elibereze localitatea de sub controlul…

- Coaliția internaționala sub comanda SUA a facut apel luni la puterea centrala irakiana și la autoritațile kurde ''sa evite escaladarea'' situației, in contextul unor confruntari sangeroase in provincia petroliera Kirkuk, unde Bagdadul a lansat o operațiune, relateaza AFP. ''Continuam sa…

- Coaliția condusa de Statele Unite va accepta predarea luptatorilor Statului Islamic de la Raqa, a declarat vineri secretarul american al apararii, Jim Mattis, citat de AFP. Cei care se predau vor fi, bineințeles, interogați, apoi probabil ținuți prizonieri de Forțele Democratice Siriene sprijinite…

- Ministrul israelian al apararii, Avigdor Lieberman, a avertizat marti ca, in caz de un nou razboi la frontiera de nord a Israelului, tara sa se va confrunta cu "un singur front", cuprinzand Libanul si Siria, relateaza France Presse."Intr-un urmator razboi la nordul tarii, Libanul nu va fi…

- Kyriakides ii succede la președinția Consiliului Europei conservatorului spaniol Pedro Agramut, care a demisionat vineri, cu trei zile inainte ca Adunarea Parlamentara sa dezbata o moțiune pentru destituirea lui. Agramunt a starnit iritarea membrilor Consiliului Europei dupa ce a avut o intrevedere…

- În contextul vizitei regelui saudit Salman bin Abdulaziz al-Saoud în Rusia, prima efectuata de un suveran saudit, cei mai mari exportatori de aur negru ai planetei – Rusia si OPEC, dominata de Arabia Saudita – sunt de acord cu reechi­librarea pietei între cerere…

- ”Analize ale unor esantioane colectate (de OIAC) se refera la alt eveniment care a avut loc in partea de nord a Siriei pe 30 martie anul acesta”, a declarat directorul general al OIAC Ahmet Uzumcu intr-un interviu pentru AFP. ”Rezultatele dovedesc existenta sarinului”, a adaugat el.Atacul…

- Agent neurotoxic sarin a fost folosit, la sfarsitul lunii martie, intr-o localitate situata in nord-vestul Siriei, a anuntat miercuri Organizatia pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC), relateaza AFP. Atacul a avut loc cu cinci zile inainte de atentatul sangeros de la Khan Sheikhun, cand peste 80…

- Ministrul israelian al apararii a declarat marți ca președintele Bashar al-Assad caștiga razboiul civil din Siria și a cerut o mai mare implicare a Statelor Unite, in timp ce aliații Damascului, Iranul și Hezbollahul libanez, obțin victorii pe teren, relateaza Reuters. Comentariile lui Avigdor…