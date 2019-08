Stiri pe aceeasi tema

- Cincisprezece civili, printre care sase copii, au fost ucisi vineri in raiduri aeriene ale regimului si ale fortelor ruse aliate, cei mai multi intr-o tabara de stramutati, in nord-vestul Siriei, a anuntat Observatorul sirian al drepturilor omului (OSDO), relateaza AFP potrivit Agerpres. O lovitura…

- 13 civili, dintre care patru copii, au murit vineri, dupa un atac aerian al Rusiei, un aliat al regimului de la Damasc, asupra unei tabere de persoane stramutate intern, a spus Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului, relateaza AFP.Atacul a avut loc aproape de orașul Hass în sudul provinciei…

- Rusia a acuzat vineri ONU ca furnizeaza "date false" in legatura cu scolile si spitalele care ar fi fost bombardate in provincia siriana Idlib de regimul sirian si aliatul sau rus, relateaza France Presse potrivit Agerpres. Aproximativ trei milioane de persoane traiesc in aceasta regiune din nord-vestul…

- Cel putin noua civili, intre care trei copii, au fost ucisi marti in raiduri ale regimului asupra provinciei Idlib, in nord-vestul Siriei, a indicat Observatorul sirian pentru drepturile omului (OSDO), citat de AFP. Regimul lui Bashar al-Assad si aliatul sau rus si-au intensificat de la sfarsitul…

- Treisprezece civili, printre care si copii, au fost ucisi de loviturile aeriene purtate in cursul noptii de vineri spre sambata de fortele guvernului sirian in zona Idlib, in nord-vestul Siriei, a anuntat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), citat de dpa.Sapte copii si trei…

- Cel putin 10 civili, inclusiv cinci copii, au fost ucisi in raiduri aeriene rusesti in provincia siriana Idlib (nord-vest), unde ONU se teme in legatura cu ''o catastrofa umanitara'', a afirmat luni Observatorul Sirian al Drepturilor Omului (OSDO), citat de