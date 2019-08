Stiri pe aceeasi tema

- Metrorex are conturile blocate din cauza unei datorii de 94 de milioane de lei catre firma Astaldi pentru lucrarile efectuate la magistrala de metrou din Drumul Taberei, spun surse citate de Agerpres. Pana acum...

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, sustine ca metroul din Drumul Taberei va fi deschis traficului in decembrie 2019, intrucat nu mai exista niciun impediment in realizarea acestui plan potrivit Agerpres. "Au fost lucrari suplimentare, in urma carora au existat dispute intre antreprenori,…

- Anuntul de participare pentru atribuirea contractului de achizitie sectoriala pentru servicii de proiectare si asistenta tehnica aferent Magistralei 5 de metrou (Drumul Taberei - Pantelimon), sectiunea Eroilor - Piata Iancului, a fost publicat in sistemul informatic de achizitii publice (SICAP),…

- Magistrala 5 de metrou Drumul Taberei nu va fi data in folosinta in acest an, iar Metrorex trebuie sa angajeze 1000 de oameni numai pentru operarea acelui tronson, in afara de cei 365 de oameni care trebuie angajati pentru actuala retea in exploatare, a declarat joi presedintele Unitatea - Sindicatul…

- Trenurile CAF utilizate de Metrorex au inregistrat in primele patru luni ale acestui an 42 de defectiuni in utilizare, in timp ce garniturile Astra Arad, cu o vechime de 40 de ani, s-au defectat de 39 de ori, au afirmat, joi, reprezentantii Unitatii - Sindicatul Liber Metrou (USLM), intr-o conferinta…

- Melania Trump l-a insoțit pe soțul sau și pe prințul Charles la o cina in casa ambasadorului Statelor Unite la Londra. Pentru aceasta ocazie, prima doamna a SUA a ales sa poarte o rochie roșie spectaculoasa, semnata de casa Givenchy. Melania, in varsta de 49 de ani, i s-a alaturat soțului sau, Donald…