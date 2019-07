Simona Halep - Shuai Zhang 1-4 LIVE VIDEO ONLINE STREAMING EUROSPORT 2. Meci greu la Wimbeldon 2019

Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep - Shuai Zhang LIVE VIDEO ONLINE STREAMING EUROSPORT: Halep și Zhuai Zhang se vor intalni in primul meci al zilei de pe Terenul 1. Simona se revede, astfel, cu jucatoarea in fața careia a pierdut doua dintre cele trei meciuri jucate pana acum. Simona Halep - Shuai Zhang LIVE VIDEO ONLINE…

- Simona Halep - Shuai Zhang LIVE VIDEO ONLINE STREAMING EUROSPORT: Halep și Zhuai Zhang se vor intalni in primul meci al zilei de pe Terenul 1. Simona se revede, astfel, cu jucatoarea in fața careia a pierdut doua dintre cele trei meciuri jucate pana acum. Simona Halep - Shuai Zhang LIVE VIDEO ONLINE…

- Meciul este primul programat pe terenul 1 si va putea fi urmarit in direct pe Eurosport si LiveText pe HotNews.ro. Asiatica conduce cu 2-1 in meciurile directe. Victoriile chinezoaicei dateaza din 2016, scoruri 6-4, 6-3, in turul I, la Australian Open, si 6-0, 6-3, in optimi, la Beijing. Simona s-a…

- Simona Halep - Shuai Zhan este primul meci al zilei sio este programat pe terenul 1 de la ora 15:00, in direct la Eurosport. Simona Halep a dat lovitura! Suma imensa incasata dupa calificarea in sferturile de finala de la Wimbledon 2019 Shiuai Zhang conduce cu 2-1 in partidele cu Simona…

- Simona Halep, locul 7 WTA, va evolua cu sportiva chineza Shuai Zhang, pozitia 50 WTA, marti, de la ora 15.00, în sferturile de finala de la turneul de la Wimbledon, potrivit News.ro. Meciul este primul programat pe terenul 1.Zhang conduce cu 2-1 în partidele cu Halep. Victoriile chinezoaicei…

- Simona Halep (7 WTA) a incheiat parcursul de vis al americancei Cori Gauff (15 ani, 313 WTA) la Wimbledon 2019. Romanca va avea o misiune complicata in turul urmator, cand va juca in fata unei sportive care o conduce la meciurile directe.

- Simona Halep si Cori Gauff se infrunta, luni, in optimile Wimbledon 2019, pentru un loc in sferturile celui de-al treilea turneu de Mare Slem al anului. Organizatorii au anuntat ca meciul va avea loc pe Terenul 1, in jurul orei 16:30, dupa duelul Serena Williams - Carla Suarez Navarro, conform Mediafax.Cu…

- WIMBLEDON 2019. Victoria Azarenka a fost condusa cu 2-0, apoi a luat 12 ghemuri la rand, impunandu-se in 63 de minute. In faza urmatoare, fostul lider WTA va evolua cu invingatoarea din meciul Simona Halep, locul 7 WTA - Mihaela Buzarnescu, locul 53 WTA. Victoria Azarenka, dubla castigatoare…