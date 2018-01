Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea Simona Halep a ajuns în spital pentru deshidratare dupa finala jucata sâmbata la Australian Open, informeaza ESPN Tenis. Publicația scrie ca Simona a fost internata sâmbata seara si externata patru ore mai târziu. Alaturi de informatiile…

- Se pare ca efortul depus de Simona Halep in meciul pierdut in fata Carolinei Wozniacki, in finala de la Australian Open, a fost mai mare decat am fi crezut din fata televizoarelor. Constanteanca a petrecut timp de patru ore la spital in noaptea de dupa finala, fiind tratata pentru deshidratare si a…

- Simona Halep a fost internata pentru deshidratare dupa finala jucata ieri la Australian Open, dar a fost externata în aceasta dimineața, informeaza ESPN Tenis. Publicația spaniola anunța ca Simona a fost internata sâmbata seara și externata patru ore mai târziu. Alaturi de…

- Efortul celor doua saptamani de la Australian Open a avut repercusiuni asupra starii de sanatate a Simonei Halep. Conform celor de la WTA, care citeaza ca sursa ESPN, post de televiziune la care este angajat și antrenorul Simonei Halep, Darren Cahill, jucatoarea din Romania a ajuns azi-noapte la un…

- Efortul celor doua saptamani de la Australian Open a avut repercusiuni asupra starii de sanatate a Simonei Halep. Conform celor de la WTA, care citeaza ca sursa ESPN, post de televiziune la care este angajat și antrenorul Simonei Halep, Darren Cahill, jucatoarea din Romania a ajuns azi-noapte la un…

- Simona Halep a dezvaluit, intr-o conferința de presa, ca a avut dureri in tot corpul de-a lungul finalei pierdute, sambata, la Australian Open, in fata danezei Caroline Wozniacki, de aceea nu a putut sa gestioneze avantajul avut in setul decisiv. “Am avut 4-3, am avut serviciul, dar energia nu a mai…

- Ministrul propus pentru mediul de afaceri, Radu Oprea, a explicat, vineri seara, in emisiunea „Exces de putere”, moderata de Oana Zamfir și Adrian Ursu, la Antena 3, care este situația sa juridica, dupa informațiile aparute in spațiul public, potrivit carora ar fi trimis in judecata. Radu Oprea a declarat…

- EUROSPORT LIVE SIMONA HALEP CAROLINE WOZNIACKI LIVE VIDEO STREAM ONLINE FINALA AUSTRALIAN OPEN 2018. Simona Halep joaca, sambata, finala Australian Open 2018, contra danezei Caroline Wozniacki. Partida SIMONA HALEP CAROLINE WOZNIACKI se joaca, sambata, de la ora 10:30, pe Rod Laver Arena din Melbourne…

- Primii protestatari au ajuns la Palatul Parlamentului, sambata, in jurul orei 20.00. Coloana de oameni se intinde pana la Universitate, fiind vorba despre aproape 30.000 de persoane care protesteaza. Unii dintre participanții la manifestație au organizat o hora in Piața Constituției. Participantii sunt…

- Simona Halep, nr. 1 mondial, a trecut peste accidentarea de la glezna si peste ambitia americancei Lauren Davis ( 4-6, 6-4, 15-13), pentru a se califica in optimile de finala ale Australian Open la capatul unei meci maraton de 3 ore si 44 minute. “Cu siguranta ca a fost un meci foarte dificil, foarte…

- Klaus Iohannis a fost scos din emisia unui post de radio romanesc de larga audiența din cauza ca facea pauze prea lungi in timpul discursului prin care anunța desemnarea Vioricai Dancila pentru funcția de prim-ministru. Discursul presedintelui Klaus Iohannis de numire in functia de prim-ministru a Vioricai…

- Vicepremierul Paul Stanescu a declarat, marți dimineața, inainte de Consiliul Executiv (CEx) al PSD in urma caruia ar trebui sa se decida cine va fi propunerea pentru funcția de premier ca nu-și dorește acest fotoliu și ca se gandește daca va mai ocupa o funcție in viitorul Cabinet. “Nu-mi doresc acest…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a facut, luni, inaintea Comitetului Executiv (CEx) al PSD, un nou apel la resposabilitate. Ea a precizat ca trebuie lasate luptele interne de o parte si, mai mult, trebuie ca social-democratii sa gaseasca masuri pentru a preveni si alte posibile crize, pe viitor.…

- Portalul instantelor de judecata din Romania, portal.just.ro, este blocat, luni, ca urmare a lansarii de mii de cereri simultan cu ajutorul unor aplicatii. Potrivit unui mesaj postat de administratorii portalului, o alta cauza a problemelor de functionare o reprezinta unele defecte tehnice. “Portalul…

- O echipa formata din patru elevi de la Colegiul National Banatean din Timisoara s-a clasat, vineri, pe locul al doilea in finala unui concurs international organizat de NASA, in Boston, SUA, transmite corespondentul Mediafax. Doua echipe formate din doisprezece elevi din Timisoara au participat, in…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, a confirmat discutiile cu mai multe companii pentru statutul de sponsor de echipament, dupa despartirea de Adidas, intr-o postare pe contul sau de Facebook. ”Dragi prieteni, in ceea ce priveste noul partener tehnic, de imbracaminte, doresc…

- Șeful Poliției Romane, chestorul Bogdan Despescu, știa despre agresiunea comisa de polițistul-pedofil in decembrie 2016, deși a susținut contrariul chiar și in fața premierului Mihai Tudose, așa cum declara acesta din urma la Antena 3. Tot Antena 3 a prezentat, vineri seara, nota de eveniment a incidentului,…

- V-am recomandat, in ultimul timp, un produs natural extrem de benefic pentru sanatate, obținut din catina bio, miere pura și apa alcalina cu pH 8,8. Probabil ca știți deja despre ce este vorba – Melissimo, o rețeta perfect echilibrata obținuta din catina bio, miere pura și apa de izvor alcalina cu pH…

- Tenismena romana Mihaela Buzarnescu s-a calificat, vineri, in finala Turneului Hobart din Australia, avand mari șanse sa caștige aceasta competiție. Mihaela Buzarnescu (57 WTA), o tenismena de 29 de ani cu o evoluție remarcabila in ultimul timp, a invins-o, vineri, pe ucraineanca Lesia Tsurenko (43…

- Ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, a anuntat, joi seara, ca nu va demisiona de la conducerea institutiei. Ea a prezentat, in schimb, documentul ce reprezinta acceptul initial al șefului DGA, Catalin Ionita, de a prelua conducerea Politiei Romane, desi ulterior, in urma presiunilor facute asupra…

- Premierul Mihai Tudose a lansat, miercuri seara, la Antena 3, un atac la adresa președintelui PSD, Liviu Dragnea. “Eu nu am taiat porci cu nimeni pe acolo, nu am carat sticle de vin pe acolo”, a raspuns Tudose la intrebarea legata despre relația sa cu Serviciul Roman de Informații (SRI). In plus, a…

- Piata de capital romaneasca a avut un an foarte bun, iar daca bursa ar fi un barometru, am putea spune ca economia romaneasca a duduit in 2017, a declarat, marti, presedintele Bursei de Valori Bucuresti (BVB), Lucian Anghel, intr-o conferinta de presa. “Daca bursa ar fi un barometru pentru economie,…

- Cazul polițistului – pedofil de la Brigada de Poliție Rutiera a Capitalei scoate la lumina mari probleme ale sistemului de ordine publica, in primul rand in ceea ce privește modul in care sunt selectați polițiștii. „Pilele” conteaza, nu competențele sau rezultatele examenelor. Iar testarile psihologice,…

- Pedofilul din Drumul Taberei are 47 de ani și este agent la Brigada de Poliție Rutiera a Capitalei. Vom reveni cu detalii. Stirea Pedofilul din Drumul Taberei, agent la Brigada de Poliție Rutiera a Capitalei a aparut prima data pe Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro…

- Simona Halep, locul 1 WTA, a invins-o, vineri, cu scorul de 6-1, 6-4, pe Irina Begu, locul 43 WTA, calificandu-se pentru a doua oara in finala turneului de la Shenzhen. In ultimul act al turneului, romanca o va intalni, sambata, pe cehoaica Katerina Siniakova, care a eliminat-o, vineri, pe tenismena…

- Presedinele Inaltei Curti de Casatie si Justitiei (ICCJ), Cristina Tarcea, a spus, in sedinta de plen a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), ca, desi astepta unitate de la si speranta pentru rezolvarea unor probleme din sistemul de justitie, Consiliul ca a picat ambele teste. Ea si-a exprimat…

- Fortele de politie din SUA si Europa intaresc masurile de securitate inaintea festivitatilor de Revelion, relateaza DPA, citata de Agerpres. Astfel, Departamentul de Politie din orasul New York (NYPD) a anuntat ca va consolida securitatea pentru festivitatilor de duminica noapte. “NYPD si partenerii…

- Peste 600 de persoane din București și Ilfov au cerut ajutorul medicilor de la Serviciul de Ambulanța doar in prima zi de Craciun. Managerul Serviciului de Ambulanta Bucuresti-Ilfov (SAB-IF), Alis Grasu, a anunțat ca majoritatea cazurilor au fost de “Cod roșu”, ea precizand ca, izolat, au fost si solicitari…

- Fostul ministru al educației, Ecaterina Andronescu, a reacționat fața de informația potrivit careia numele ei apare in mandatul colectiv de interceptare pus in aplicare in campania electorala din 2014. „Nici nu știam ca sunt pe aceasta lista. A fost legala aceasta interceptare? Daca da, vreau sa știu…

- Judecatoria Galați a trecut la forme grave de protest fața de modificarea legilor justiției și a codurilor penale, suspendand activitatea timp de o saptamana. Adunarea Generala a Judecatorilor de la Judecatoria Galati a hotarat suspendarea activitatii de judecata pana in 29 decembrie, cu exceptia cazurilor…

- Comisia Europeana a anuntat miercuri lansarea procedurii de activare a articolului 7 al Tratatului Uniunii Europene (articol care prevede cazurile in care un stat membru poate fi privat de dreptul de vot in Consiliu), pe fondul temerilor privind statul de drept in Polonia. Aceasta procedura este declansata…

- Curtea Europeana de Justitie urmeaza sa decida miercuri daca Uber, start-up-ul american care le ofera utilizatorilor de smartphone-uri un serviciu de transport alternativ la taxiuri, este sau nu o companie de transport care trebuie sa se supuna regulilor din industrie, scrie “Bloomberg”, citat de “Ziarul…

- Celebra soprana cu o cariera internaționala este invitata speciala a Operei Romane Craiova pentru tradiționalul spectacol eveniment de Craciun. „Craciun la Opera”, programat pentru data de 21 decembrie 2017, de la ora 19.00, pe scena Teatrului Național „Marin Sorescu”, se bucura de prezența unor oaspeți…

- Funeraliile Regelui Mihai I au impresionat intreaga lume prin organizarea impecabila, totoul decurgand in cele mai mici detalii conform planului, fara niciun fel de incident. Cel care s-a ocupat de organizarea și desfașurarea funeraliilor a fost singurul general turc din Romania, Gelaledin Nezir, actualul…

- Compania Alstom a anunțat ca va executa lucrari in valoare de circa 40 de milioane de EUR pe subtronsonul Ilteu-Gurasada, in cadrul contractului de modernizare feroviara semnat recent de CFR SA și consorțiul Asocierea RailWorks, din care Alstom face parte. Termenul de finalizare este decembrie 2020,…

- O explozie a avut loc marti dimineata la terminalul de gaze naturale Baumgarten, in estul Austriei, si s-a soldat cu un mort si 18 raniti, iar consecințele s-au facut simțite imediat pe piețele din Europa, pe fondul temerilor referitoare la siguranța alimentarii. Preturile gazelor naturale din Europa…

- Actorul Alexandru Arșinel a fost transportat, duminica, de urgența, la Spitalul Universitar, acuzand o durere toracica. Surse medicale citate de Agerpres au precizat ca Arșinel se afla la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Universitar de Urgența București. “Actorul a fost dus la Spitalul Universitar…

- Avioane de vanatoare israeliene au atacat, in cursul noptii de vineri spre sambata, pozitii militare situate la periferia orasului Damasc, vizand o baza iraniana, anunta surse citate de presa araba si israeliana. Atacul a vizat o baza militara iraniana situata in zona Al-Kiswah, la 15 kilometri sud-vest…

- Cațiva protestatari au provocat incidente, sambata dimineața, in Piața Victoriei, unde au incercat sa blocheze activitatea de instalare a targului de Craciun organizat de Primaria Capitalei. Protestatarii s-au adunat inca de dimineața pentru a impiedica amplasarea casuțelor din cadrul targului de Craciun.…

- Stenograma audierii secretarului general al SRI, generalul Dumitru Dumbrava, in cadrul comisiei parlamentare va fi desecretizata și prezentata public. Dupa ce deputatul PNL Cezar Preda a acuzat faptul ca președintele Comisiei parlamentare de control a activitații SRI, Claudiu Manda, a prezentat eronat…

- Magistrații Curții Supreme judeca miercuri contestatia depusa de presedintele PSD, Liviu Dragnea, la masura sechestrului pus de DNA pe averea sa in dosarul “Tel Drum”. Pe 21 noiembrie, DNA a instituit masuri asiguratorii asupra bunurilor mobile si imobile detinute de Liviu Dragnea si de ceilalti suspecti…

- Serviciul Roman de Informații (SRI) i-a raspuns, marți, intr-un comunicat de presa, președintelui Comisiei parlamentare de control al SRI, Claudiu Manda, care a declarat public ca intenționeaza ca, in ședința de marți a Comisiei, sa ceara demisia generalului Dumitru Dumbrava. Potrivit reprezentanților…

- Poate sa sune ca o știre despre puteri magice, dar nu este cazul, deși rețeta lui face „magie” in ceea ce inseamna sanatatea noastra. Ingredientele sucului natural Melissimo, pe care deja il gasim (din fericire!) in tot mai multe locații din București și, in curand, in rețelele marilor comercianți,…

- Valeriu Motoc DNA urmeaza a pune sechestru pe averea lui Liviu Dragnea in dosarul Tel Drum. Nu ca ar fi vreo surpriza, pentru ca era de așteptat de multa vreme, inca de cand Victor Ponta se cerea audiat la DNA, fiind destul de clar ca urmarea sa faca o delațiune. Alții au primit vestea cu Stirea Dosarul…

- Primarul sectorului 5, Daniel Florea, este noul manager interimar al unei Școli din Capitala, dupa ce directoarea a ignorat toate masurile de reabilitare și modernizare a unitații, in ciuda fondurilor alocate de Primarie. Directoarea Școlii nr. 150 din sectorul 5, Nadia Barbieru, a fost demisa din funcție,…

- Inspectia Judiciara (IJ) a anuntat, luni, ca a trimis la Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) raportul privind controlul efectuat la Parchetul General. “Joi, 9 noiembrie 2017, Inspectia Judiciara a transmis Sectiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii Raportul privind rezultatele…

- Ouale, carnea, untul si multe alte produse de baza costa acum chiar si cu 50% mai mult fata de aceeasi perioada a anului trecut. In opinia analiștilor economici, citați de Antena 3, majorarea accizei la combustibili este principalul motiv al scumpirilor. Astfel, cu toate ca nu ne apropiem de sarbatoarea…

- Comisia Europeana a revizuit pozitiv estimarile referitoare la creșterea economiei și a deficitului Romaniei in 2017 și 2018, avertizand totodata, ca incertitudinile cu privire la politicile guvernamentale ar putea afecta creșterea economica. Conform previziunilor economice de toamna publicate joi de…

- Membrii Guvernului se reunesc, miercuri, de la ora 15.00, la Palatul Victoria, pentru a discuta propunerile de modificare ale Codului Fiscal, in contextul in care sedinta anuntata initial pentru vineri a fost amanata de doua ori. Ministrul finantelor, Ionut Misa, a prezentat, pe 26 octombrie, masurile…