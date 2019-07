Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep (27 de ani, 4 WTA) a revenit in Romania cu trofeul de la Wimbledon. Avionul care a purtat-o pe Simona de la Londra la București a aterizat pe aeroportul Otopeni la ora 17:15. Zeci de jurnaliști au așteptat-o pe Halep. Din comitetul care a intampinat-o au facut parte ministrul Tineretului…

- Aeronava in care se afla Simona Halep (nr. 7 WTA) a aterizat, luni, pe Aeroportul Henri Coanda București, sportiva urmand a fi intampinata de mai multe oficialitați in Salonul Oficial. La aeroport se afla și foștii mari jucatori de tenis Ilie Nastase și Ion Țiriac, transmite Mediafax.CITEȘTE…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep a castigat turneul de la Wimbledon, dupa ce a invins-o, sambata, in finala, in doua seturi, scor 6-2, 6-2, pe americanca Serena Williams. Constanteanca aduce Romaniei primul titlu la simplu la Wimbledon, dupa doua finale pierdute de Ilie Nastase, in 1972 si 1976.…

- Simona Halep (27 de ani, locul 7 WTA) e campioana la Wimbledon! A trecut in finala de Serena Williams (37 de ani, 10 WTA), scor 6-2, 6-2. Ilie Nastase a oferit declarații controversate inaintea meciului, dar la final a fost mult mai reținut. „Eu cred ca a fost cea mai rapida finala de la Wimbledon.…

- Simona Halep (27 de ani, locul 7 WTA) e campioana la Wimbledon! A trecut in finala de Serena Williams (37 de ani, 10 WTA), scor 6-2, 6-2. Ion Țiriac, președintele FRT și unul dintre mentorii Simonei, a analizat performanța istorica realizata de romanca. „Istoria are doua saptamani. Cand a revenit dupa…

- Simona Halep, 27 de ani, 7 WTA s-a calificat in finala de la Wimbledon 2019 dupa ce a trecut, joi, de Elina Svitolina, scor 6-1, 6-3. Simona Halep, prima reactie dupa calificarea in finala la Wimbledon 2019 Serena Williams, 37 de ani, 10 WTA, a ajuns in finala dupa ce a invins-o, tot…

- Fostul mare tenismen Ilie Nastase a declarat la Realitatea TV ca va merge la finala de la Wimbledon în care Simona Halep joaca în premiera daca Ion Țiriac îl ia și îl aduce înapoi cu avionul privat.

- Singurul roman care a mai jucat finale la Wimbledon, la simplu, Ilie Nastase, a declarat, joi, ca Simona Halep are prima sansa la castigarea turnelului londonez chiar si daca va evolua contra Serenei Williams.