- Simona Halep (4 WTA, cap de serie numarul 4 și deținatoarea trofeului) o va intalni pe Jennifer Brady (76 WTA, venita din calificari), in turul al doilea al turneului Rogers Cup de la Toronto.Americanca (24 de ani) a trecut de franțuzoaica Kristina Mladenovic (50 WTA), scor 6-1, 6-2, dupa o ora și patru…

- Jucatoarea britanica de tenis Johanna Konta, locul 14 mondial si favorita nr. 13, a fost eliminata luni, in primul tur al turneului WTA de la Toronto (Canada), dotat cu premii totale de 2,83 milioane dolari, dupa ce a pierdut in doua seturi, 6-3, 6-2, in fata ucrainencei Daiana Iastremska (33 WTA).…

- Simona Halep (27 de ani, 7 WTA) și-a aflat in aceasta seara adversara din turul II al turneului Premier 5 de la Rogers Cup, unde e campioana en-titre. Romanca o va infrunta pe amaricanca Jennifer Brady (24 de ani, 76 WTA). ...

- Americanca Jennifer Brady, locul 76 WTA, venita din calificari, a invins-o, luni, cu scorul de 6-1, 6-2, pe jucatoarea franceza Kristina Mladenovic, locul 50 WTA, in turul I al Rogers Cup, anunța news.ro.In varsta de 24 de ani, Brady s-a impus dupa un meci care a durat 64 de minute. Citește…

- Simona Halep (27 de ani, 4 WTA) a vorbit despre posibilul duel din turul 2 de la Rogers Cup cu Kristina Mladenovic (26 de ani, 49 WTA), care in debutul competiției va evolua impotriva lui Jennifer Brady (24 de ani, 76 WTA). „Un meci dificil, ținand cont ca este primul dupa sezonul de iarba. Nu vrea…

- Simona Halep, locul 4 WTA si cap de serie numarul 4, detinatoarea trofeului, este direct acceptata in turul al doilea al turneului Rogers Cup de la Toronto, faza in care va evolua, miercuri, cu Kristina Mladenovic din Franta, locul 49 WTA, beneficiara a unui wild card, sau cu o jucatoare venita din…

- Simona Halep (27 de ani, 4 WTA) și-a aflat adversara din turul 2 de la Rogers Cup: invingatoarea dintre Kristina Mladenovic (26 de ani, 49 WTA) și o jucatoare venita din calificari, al carei nume nu este inca cunoscut. Halep, favorita cu numarul 4, poate intalni adversare tari in drumul spre apararea…

- ​Jucatoarea ceha Petra Kvitova, locul 6 WTA, s-a retras de la turneul Rogers Cup, de la Toronto, din cauza unei probleme la antebrat, a anuntat, vineri, Tennis Canada. Sportiva în vârsta de 29 de ani, care a câstigat Rogers Cup în 2012, s-a accidentat initial la antebrat…