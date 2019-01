Stiri pe aceeasi tema

- Coregrafii complexe, efecte vizuale 3D si pasi uimitori de dans vor putea fi vazute in spectacolul "Dangerous Games" pe care dansatorii irlandezi de la Lord of the Dance il vor aduce la Arenele Romane din Capitala pe 22 iunie, informeaza un comunicat transmis AGERPRES. Cea mai recenta productie creata…

- Spectacolul "A fost odata in Romania", in regia lui Dragos Huluba, va fi prezentat, vineri, in premiera oficiala, pe scena Salii Pictura a Teatrului National "I.L. Caragiale" din Bucuresti, informeaza organizatorii intr-un comunicat transmis AGERPRES. "'A fost odata in Romania' este o poveste…

- Evenimentul va costa Primaria si Consiliul Judetean Iasi peste 500.00 de lei. Iasiul va gazdui una dintre cele doua semifinale ale competitiei nationale pentru desemnarea formatiei care va reprezenta Romania la Eurovision 2019. Concursul va avea loc in 27 ianuarie 2019, la Sala Polivalenta din Iasi,…

- Whitesnake revine in Romania pe 1 iulie 2019 la Arenele Romane din Bucuresti, in cadrul turneului mondial: Flesh & Blood World Tour. Primele 1000 de bilete au preturi speciale. Biletele se pun in vanzare pe 3 decembrie. ...

- Cea mai tare trupa de metal din Romania, Bucovina, sustine pe 8 decembrie, pe scena Arenelor Romane din Bucuresti, traditionalul concert de Sarbatori, ocazie cu care va fi lansat un nou material discografic, intitulat „Septentrion“.

- Legendara trupa rock Whitesnake revine in Romania, pentru a sustine un concert pe 1 iulie 2019, la Arenele Romane din Bucuresti, in cadrul noului sau turneu mondial, Flesh & Blood World Tour, potrivit organizatorilor.

- Biletele aflate la promotie pentru spectacolul dansatorilor irlandezi Lord of the Dance - "Dangerous Games" din 22 iunie 2019, de la Arenele Romane din Capitala, au fost suplimentate, informeaza organizatorii. "Desi au trecut doar doua saptamani de la punerea biletelor in vanzare, spectatorii fideli…

- DANGEROUS GAMES – una dintre cele mai de succes producții artistice a companiei de dans LORD OF THE DANCE, revine, in 2019, la București, pentru o noua reprezentație fascinanta, plina de energie, ce va avea loc in premiera pe o scena in aer liber. Cel mai popular show, "Lord of the Dance - Dangerous…