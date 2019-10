Stiri pe aceeasi tema

- Familia Buștei, care are o afacere cu flori in București, bate in fiecare an, in octombrie, 400 de kilometri pana la Iași, cu o camioneta plina cu aranjamente florale, pentru a decora baldachinul in care sunt așezate, in curtea Catedralei Mitropolitane de la Iași, moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva,…

- Trasee de acces pentru pelerini catre zona centrala a municipiului Iasi. Pelerinii veniți la Iași la hramul Sfintei Cuvioase Parascheva vor fi direcționați pe urmatorul traseu, in funcție de numarul acestora: Splai Bahlui Mal Stang (unde vor fi parcate și autocarele) – str. Alexandru Ipsilanti Voda…

- Pelerinii veniti la Iasi la hramul Sfintei Cuvioase Parascheva vor fi directionati pe urmatorul traseu, in functie de numarul acestora: Splai Bahlui Mal Stang (unde vor fi parcate si autocarele) - str. Alexandru Ipsilanti Voda - str. Sf. Petru Movila - str. Closca - str. Mitropoliei (str. arh. G. M.…

- „Incepe pelerinajul la Sfanta Parascheva - 7 reguli pentru pelerini (și nu numai!) ce va țin departe de Spitalul Clinic de Urgența in aceste zile: 1. Purtați haine mai groase și evitati imobilizarea prelungita. Noaptea temperaturile se pot apropia de zero grade. Beți lichide calde. Nu este…

- Dupa ce s-a rugat la moaștele Sfintei Parascheva a avut loc o minune. Tanara s-a casatorit cu un alt barbat, dupa doar o luna dupa ce s-a rugat la moaștele Sfintei Parascheva. SFANTA PARASCHEVA 2019. Unde se va oficia slujba oficiala la Iasi. Vezi programul intregii sarbatori a Cuvioasei…

- Mitropolia Moldovei și Bucovinei se pregatește pentru pelerinajul de sarbatoarea Sfintei Parascheva planificat pentru perioada 11-15 octombrie și pentru primirea sutele de mii de pelerini care iau in acea perioada drumul Iașului. Anul acesta va fi adusa la Iași pentru inchinare și mana dreapta a Sfantul…

- Sfanta Parascheva 2019. Program 11-15 octombrie 2019. Anul acesta manifestarile dedicate sarbatorii hramului Sfintei Cuvioase Parascheva vor avea loc, la Iași, in intervalul menționat. Totodata, cu aceasta ocazie, vor fi aduse și moaștele Sfantului Ierarh Spiridon, Episcopul Trimitundei, din Insula…

- "Atentie la siguranta copiilor vostri! Tinerii prefera transportul de ocazie, sacrificand siguranta personala In fiecare zi, la orele amiezii, zona Garii din Iasi este frecventata de catre autostopisti. O mare parte dintre acestia sunt minori, fara sa fie insotiti de catre persoane adulte. Astazi, in…