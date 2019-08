Stiri pe aceeasi tema

- Adormirea Maicii Domnului este unul din Praznicele Imparatești ale Bisericii Ortodoxe, sarbatorita in fiecare an in 15 august. Aceasta sarbatoare comemoreaza moartea, invierea și slavirea Maicii Mantuitorului. Sarbatoarea marturisește ca Maica Domnului „a fost luata” de Dumnezeu in imparația cereasca…

- A patra mare sarbatoare a verii (dupa Nasterea Sfantului Ioan Botezatorul, Sfintii Apostoli Petru si Pavel, precum si Schimbarea la Fata a Domnului) este legata de pomenirea trecerii de pe pamant la cer a Sfintei Fecioare Maria, Nascatoarea de Dumnezeu, praznic numit in limbaj liturgic Adormirea ...

- Ieri, 27 iulie 2019, zi in care Biserica Ortodoxa Romana face pomenirea Sfantului Mare Mucenic și Tamaduitor Pantelimon, Inaltpreasfințitul Parinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, a fost prezent la Manastirea Oașa, protopopiatul Sebeș. Cu prilejul hramului acestei vetre monahale, IPS Irineu a oficiat…

- Gigi Becali a mai spus ca nu isi doreste ca rivala CFR Cluj sa ajunga in grupele cupelor europene. Gigi Becali, schimbare RADICALA. Patronul lui FCSB a luat DECIZIA FINALA "Pe mine ma intereseaza banii, eu sunt omul interesului, de aia m-am facut prieten cu Hristos, pentru ca-mi da…

- CHIȘINAU, 3 iunie - Sputnik, C.S. Sfinții Împarați Constantin și Elena cei în tocmai cu Apostolii sunt praznuiți în fiecare an, pe data de 21 mai / 3 iunie. Astazi își serbeaza onomastica 28 de mii 632 de moldoveni care poarta nunele în cinstea Sfântului Împarat…

- Ce este patrafirul? Unul dintre cele mai importante vesminte liturgice din Biserica. Unul dintre cele mai importante vesminte liturgice, purtat de catre preoti si episcopi la toate slujbele Bisericii, este epitrahilul. Numit popular si “patrafir”, acest vesmant nu este altceva decat orarul diaconului…

- Cunoscuti drept cei care au dat libertatea crestinismului, cei doi imparati Constantin si Elena au deventi adevarati protectori ai crestinilor. In timpul domniei sale, Imparatul Constantin a adoptat o serie de masuri in favoarea Bisericii si a preotilor. Iar despre mama lui, Imparateasa Elena, se spune…

- Sfintii Imparati Constantin si Elena sunt praznuiti de Biserica Ortodoxa pe 21 mai. Sf. Constantin a venit pentru crestinii crunt prigoniti vreme de doua secole ca o binecuvantare din partea lui Dumnezeu. Datorita imparatului Constantin si mamei sale Elena, crestinismul a intrat intr-o perioada de maxima…