Stiri pe aceeasi tema

- Marele Premiu al Chinei din acest week-end va fi cursa cu numarul 1.000 din istoria Formulei 1, ocazie cu care L'Equipe a trecut în revista câteva din datele statistice ale Marelui Circ, informeaza News.ro.0,01 secunde - doar o sutime de secunda l-a despartit la linia de sosire pe britanicul…

- Tendințe tunsori. Care sunt tunsorile la moda pentru sezonul primavara-vara 2019. Afla din articolul a1.ro, care sunt tendințele cu privire la tunsorile pentru femei și ce modele de tunsori iți propunem pentru o stare de bine

- CENTRE DE COLECTARE / PRELUCRARE FRUCTE PADURE, CIUPERCI, PLANTE AROMATICE ȘI MEDICINALE IN ZONA MONTANA – Regulile de accesare a finanțarii nerambursabile instituita prin #legea 333 / 2019, lege inițiata de parlamentarii PSD, au fost puse in consultare publica. -Bugetul total al schemei este de 316,8…

- Surclasata la Fagaraș, CSM Bacau a terminat sezonul regulat pe penultimul loc și va incepe faza finala a campionatului cu o deplasare la Suceava CSM Bacau a incheiat in genunchi sezonul regulat al Ligii Zimbrilor la handbal masculin. Duminica, in ultima etapa, „CSMeii” au fost surclasați la Fagaraș…

- Nava fluviala River Adagio, care va sosi duminica in Portul Constanta cu 143 de turisti straini la bord, este primul vapor de pasageri care ajunge in tara noastra in acest sezon de croaziere, alte 21 de nave de croaziera urmand sa vina pe litoralul romanesc in 2019, a informat Compania Nationala "Administratia…

- Sezonul zborurile charter turistice debuteaza pe Aeroportul International din Cluj cu trei saptamani mai devreme fata de anul 2018, incepand din 16 martie, calatorii putand opta pentru compania aeriana Fly Egypt spre Hurghada, se arata intr-un comunicat de presa al aeroportului, transmis sambata…

- Jucatorii lui Manchester United sunt convinsi ca antrenorul interimar Ole Gunnar Solskjaer este omul potrivit pentru a conduce echipa engleza de fotbal si in sezonul viitor, dupa calificarea extraordinara in...

- Consiliul Judetean va incepe plombarea gropilor de pe drumurile judetene. Mai intai se va face, insa o inventariere a tronsoanelor de drum afectate in perioada de iarna. Astfel, vor fi realizate reparatii si plombari pe drumul judetean 671 de la Pades, drumul inspre Dobrita, vizata fiind și zona muncipiului…