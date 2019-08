Stiri pe aceeasi tema

- Transportatorul national de energie electrica, Transelectrica, a obtinut in primele sase luni ale anului un profit net de 30 de milioane de lei, in scadere cu 69% fata de perioada similara a anului trecut, potrivit raportului remis Bursei de Valori Bucuresti. Profitul operational EBIT…

- Transportatorul national de gaze Transgaz a inregistrat in primul semestru un profit net mai mic cu 30%, de 195,5 milioane lei, de la 280,27 milioane lei in prima parte a anului trecut, si o cifra de afaceri mai mare cu 6%, de 938,8 milioane lei, arata raportul transmis miercuri Bursei de Valori Bucuresti…

- Grupul Electrica a inregistrat, in primele sase luni ale acestui an, un profit net consolidat de 109 milioane lei, in scadere cu 48,1% fata de prima parte a anului trecut, acoperind pierderea din primul trimestru, de 41 milioane lei, printr-un profit net inregistrat in trimestrul 2 de 150 milioane lei.…

- Cifra de afaceri a companiei a crescut in perioada mentionata cu 19%, la 264,15 milioane lei. Veniturile din exploatare s-au majorat cu 17%, de la 240,2 milioane lei in primul semestru din 2018 la 280,1 milioane lei in perioada ianuarie-iunie 2019. Cheltuielile din exploatare au crescut…

- Compania de servicii de sanatate MedLife a inregistrat, in primul semestru al anului, o valoare consolidata pro-forma a profitului net de aproximativ 14 milioane de lei, in crestere cu 130% fata de primul semestru al anului anterior, informeaza compania intr-un comunicat remis marti AGERPRES.…

- Raiffeisen Bank a incheiat primul semestru al acestui an cu un profit net in scadere la 384 milioane de lei, de la 423 milioane de lei in primul semestru din 2018, iar activele totale ale Raiffeisen Bank au urcat in primul semestru al acestui an pana la 40 miliarde lei, in crestere de 5% an la an,…

- Grupul BRD a incheiat primul semestru al anului cu un venit bancar net de 1,6 miliarde lei, in crestere cu 8,7% fata de perioada similara a anului trecut, in timp ce profiftul net a urcat la 787 milioane lei, de la 757 milioane lei in S1/2018, arata raportul financiar al grupului, conform Mediafax.Veniturile…

- Regia Autonoma ”Administratia Romana a Serviciilor de Trafic Aerian – ROMATSA estimeaza pentru acest an un profit net de patru ori mai mic in acest an, de 12,88 milioane lei, la venituri totale de 1,057 miliarde lei, arata proiectul privind bugetul de venituri si cheltuieli al institutiei, publicat…