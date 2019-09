Stiri pe aceeasi tema

- Volkswagen a participat la inceputul lunii septembrie la un eveniment special in China cu scopul de a continua promovarea mobilitații electrice prin intermediul prototipului ID R. Constructorul german a avut ca obiectiv stabilirea primului record oficial pe traseul montan Poarta Raiului din China, care…

- Zsolt Torok, unul dintre cei mai apreciati alpinisti romani la nivel mondial, sportivul care a reusit sa cucereasca Himalaya, a murit in Fagaras, pe Negoiu, dintr-o greseala pe care alpinistii recunosc ca o mai fac din cand in cand: a escaladat muntele neasigurat.

- Serviciul Public Judetean Salvamont Maramures angajeaza salvator montan grad I -1 post si salvator montan grad II – 6 posturi. Va fi un concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a acestor sapte functii contractuale vacante. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar…

- Ianis Zicu (35 de ani) a fost prezentat oficial in funcția de antrenor la Farul Constanța. Ciprian Marica vrea sa atace promovarea in Liga 1 sezonul urmator. Astazi a prezentat staff-ul alaturi de care vrea sa reușeasca acest lucru. Zicu va fi ajutat de Daniel Florea, antrenor secund, Mihai Moraru,…

- Ramona Olaru, simpatica asistenta de la "Neața cu Razvan și Dani", i-a spus adio soțului, dupa cinci ani de relație și trei de casnicie. Blondina a divorțat astazi și a ținut sa le transmita fanilor un mesaj.

- Ivan Diacov a mai venit cu un mesaj dur in adresa procurorului general al Republicii Moldova, Eduard Harunjen. Fostul procuror-șef al municipiului Chișinau l-a amenințat pe Harunjen cu un denunț oficial asupra sa.

- Senatorul PSD Mihai Fifor a anunțat ca se inscrie in competiția pentru candidatura la Președinția Romaniei din partea PSD. „Am luat decizia de a ma inscrie in competiția pentru candidatura la Președinția Romaniei din partea PSD. Pentru ca Romania are nevoie de consens, de constructie si de dialog. Trebuie…

- Maurizio Sarri (60 de ani) s-a despartit de Chelsea si a semnat un contract valabil trei sezoane cu Juventus. Tehnicianul italian a fost prezentat oficial, joi, in cadrul unei conferinte de presa unde a dorit sa lamareasca mai multe lucruri, informeaza MEDIAFAX.Sarri a pregatit-o timp de trei…