"Prima data a fost o campanie pentru destabilizare in Republica Moldova, urmata de otravirea unui traficant de arme in Bulgaria si de o tentativa esuata de lovitura de stat in Muntenegru. Anul trecut, a fost o tentativa de asasinare a unui fost spion rus in Marea Britanie prin utilizarea unei substante neurotoxice. Desi aceste operatiuni pareau specifice serviciilor de informatii ruse, autoritatile le-au considerat initial drept atacuri izolate, fara legaturi intre ele", noteaza cotidianul The New York Times, conform Mediafax.

Acum, oficiali din cadrul serviciilor secrete occidentale…