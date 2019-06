Serban Nicolae: 'Serviciul de Telecomunicații Speciale nu mai are ce căuta în procesul electoral' Senatorul PSD Șerban Nicolae a declarat ca Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) „nu mai are ce cauta in procesul electoral”, precizand ca ar trebui sa se revena la formula declarației pe proprie raspundere atunci cand votezi pe liste suplimentare, potrivit mediafax. „Singurul raspuns rațional este ca o data nu partidele fac anchete, cel mult noi putem sa facem sesizari, dar cu certitudine va trebui sa redefinim regulile de votare. Nu, nu am avut numaratoare paralela. Imi cereți sa il intreb acum pe Liviu Dragnea de ce nu a realizat numaratoare paralela? Habar nu am. In schimb,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul PSD Șerban Nicolae a declarat ca Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) „nu mai are ce cauta în procesul electoral”, precizând ca ar trebui sa se revena la formula declarației pe proprie raspundere atunci când votezi pe liste suplimentare, potrivit Mediafax.…

- Serban Nicolae, liderul senatorilor PSD, afirma ca la alegerile europarlamentare ar fi avut loc fraude, avand in vedere numarul mare de voturi pe listele suplimentare (1,5 milioane), inclusiv in localitati izolate. Senatorul solicita eliminarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale (STS) din procesul…

- PSD, partidul condus pana luni de Liviu Dragnea, si UDMR au sabotat in mod premeditat procesul electoral din diaspora prin faptul ca, desi au desemnat reprezentati in sectii de votare din afara tarii, pe foarte multi dintre ei nu i-au mai trimis efectiv la fata locului, absenta acestora ingreunand in…

- "Si, daca suntem toti corecti unii fata de ceilalti, as vrea sa observati doua lucruri: niciuna dintre modificarile facute in ultimii doi ani in Parlament sau de Guvern nu l-a protejat pe Liviu Dragnea de dosarele aflate pe rol. Deci, toata povestea a fost o minciuna sfruntata, o manipulare grosolana…

- Senatorul PSD Serban Nicolae a declarat, intr-o emisiune la Digi24, ca, in ceea ce priveste cariera si inceputurile sale in politica, se simte „categoric“ mai legat de fostul presedinte Ion Iliescu si fostul premier Adrian Nastase decat de actualul presedinte al partidului, Liviu Dragnea.

- Declaratii halucinante ale senatorului PSD, Liviu Pop, în direct la Realitatea TV. Comentând incidentele si atitudinea jandarmilor fata de cei veniti la Instanta Suprema, la procesul lui Liviu Dragnea, fostul ministru al Educatiei s-a întrebat,

- Primul pas in readucerea tezaurului de aur in tara Senatorii au adoptat proiectul initiat de parlamentarii social-democrati Liviu Dragnea si Serban Nicolae privind statutul Bancii Nationale a României, care vizeaza modificarea politicii BNR privind constituirea si administrarea depozitelor…

- Liderul Partidului Social Democrat (PSD), Liviu Dragnea, sustine ca abia asteapta ca presedintele Klaus Iohannis sa propuna organizarea unui referendum in aceeasi zi cu alegerile europarlamentare din luna mai. Liderul PSD a declarat, luni seara, in cadrul unei emisiuni la postul de televiziune Antena…