- Jucatorii convocați de catre Cosmin Contra pentru „dubla” cu Spania și Malta din preliminariile EURO 2020, se afla in cantonament, la Mogoșoaia. Meciul Romaniei cu Spania se va juca pe 5 septembrie, pe Arena Naționala, de la ora 21:45, in timp ce partida cu Malta are loc la Ploiești, pe 8 septembrie,…

- Selectionerul Romaniei, Cosmin Contra, a sustinut duminica, 1 septembrie, o conferinta de presa in care a explicat de ce niciun jucator de la FCSB si Dinamo n-a prins lotul pentru dubla cu Spania si Malta.

- Ionuț Nedelcearu (23 de ani), fundașul rușilor de la UFA, n-a ezitat sa rada de FCSB, rivala celor de la Dinamo, echipa unde acesta s-a format ca jucator. Convocat de Cosmin Contra pentru meciurile cu Spania și Malta, fundașul s-a amuzat ca FCSB e „lanterna roșie” a Ligii 1. „Cum sa arate clasamentul…

