- Numirea lui Mircea Geoana in functia de secretar general adjunct al NATO reprezinta o reusita pentru Romania, a afirmat, miercuri, presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu. "Desemnarea unui roman...

- Pentru a evita inlocuirea pe ultima suta de metri a celor doi comisari europeni care au obținut un nou mandat de parlamentari europeni, Jean Claude Juncker a elaborat un proiect de act normativ ce interzice acest lucru, scrie Euractiv.com Pentru cele patru luni ramase pana la alcatuirea viitorului Executiv,…

- Cei care ocupa demnitati publice au obligatia sa depuna, la inceputul oricarui mandat, o noua declaratie pe proprie raspundere ca nu au avut niciun fel de legatura cu fosta Securitate, insa orice persoana poate verifica, la cerere, acest lucru, prevede un amendament admis, marti, in Comisia juridica…

- Comisia juridica a Senatului a aprobat propunerea AEP prin care finanțarea campaniilor electorale sa poata fi facuta din bugetul partidelor politice. In prezent, doar candidații iși pot finanța campania electorala, banii find apoi rambursați, precizeaza președintele AEP, Constantin Buica, conform…

- Adrian Zuckerman, propus pentru postul de ambasador al SUA in Romania, este audiat joi de Comitetul pentru relatii externe al Senatului SUA. In declaratia de la inceputul audierii, Zuckerman s-a referit la potentialul Romaniei in domeniul militar si economic si a subliniat ca, in calitate de ambasador,…

