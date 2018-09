Stiri pe aceeasi tema

- Romania risca sa i se aplice amenzi de milioane de euro printr-o condamnare la Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE), in timp ce va deține Președinția Consiliului UE in prima jumatate a anului 2019 - l-a avertizat recent ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu (PSD), pe președintele…

- Romania risca amenzi uriașe pentru neintroducerea in legislația naționala a prevederilor dintr-o directiva europeana referitoare la spalarea banilor, dar Guvernul cerea in august 2018 un nou ragaz de la Comisia Europeana.La o luna dupa ce Comisia Europeana a dat in judecata Romania intr-o…

- Comisia Europeana anunta ca a initiat procedura de trimitere a Romaniei si Greciei la Curtea de Justitiei a Uniunii Europene pentru ca nu au transpus in legislatia nationala a patra directiva impotriva spalarii banilor.Stire in curs de actualizare.

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a afirmat, joi, la Constanta, ca Uniunea Europeana (UE) trebuie sa fie capabila sa ofere prosperitate in toata Europa, in toate statele membre si nu trebuie sa lase pe nimeni in urma, preocupandu-se de fiecare cetatean, fie ca acesta traieste…

- Romania nu a transpus in legislația naționala, pana acum, o directiva importanta, privind combaterea spalarii banilor, a declarat, pentru HotNews.ro, fostul agent al Romaniei la Curtea de Justiție a Uniunii Europene.

- Premierul Viorica Dancila va avea intrevederi marti, la Bruxelles, cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si cu prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a anuntat CE. Tot saptamana viitoare, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, se va intalni cu comisarul european pe…