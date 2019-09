Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul liberal Florin Citu a anuntat, miercuri, ca PNL are toate documentele necesare si semnaturile pentru infiintarea unei comisii de ancheta la Senat impotriva conducerii PSD, in ce priveste executiile bugetare de anul trecut si de anul acesta, "pentru falsificare de date, prezentare de informatii…

- Senatorul PNL Florin Cițu anunța miercuri, pe Facebook, ca premierul Viorica Dancila și ministrul Finanțelor Eugen Teodorovici sunt anchetați, ceea ce reprezinta o „premiera in politica romaneasca”.„Viorica si Orlando anchetati. Premiera in politica romaneasca. Am anuntat IN…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a declarat ca el este cel care a propus ca proiectele de acte normative privind rectificarea bugetara sa fie incluse pe agenda de lucru a sedintei de Guvern de luni si a precizat ca nu exista nicio modificare fata de ce a fost postat pe site-ul ministerului.…

- Decizie de ultima ora a premierului Viorica Dancila. Proiectul de ordonanta cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019 si cel pentru rectificarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2019 se afla intre proiectele de acte normative care vor fi incluse pe agenda sedintei de…

- Proiectul de ordonanta cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019 si cel pentru rectificarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2019 se afla intre proiectele de acte normative care vor fi incluse pe agenda sedintei de Guvern de luni, a informat duminica Biroul de presa…

- Senatorul PNL Florin Cițu a afirmat ca problema pe care o vor avea Viorica Dancila și Eugen Teodorovici va fi deficitul bugetar care, in acest an, este posibil sa inceapa cu cifra 3 sau 4. Liberalul i-a acuzat pe cei doi ca au masluit datele pentru a acoperi gaura imensa din bugetul de stat.„Viorica,…

- PSD doreste un candidat propriu la alegerile prezidentiale Foto: Arhiva. Conducerea PSD a decis astazi ca doreste un candidat propriu la alegerile prezidentiale, care sa fie sustinut de ALDE si de Pro România. A fost, de asemenea, stabilita o remaniere a cabinetului Dancila. Petruta…

- Senatorul PNL Florin Cițu aduce acuzații extrem de grave ministrului de Finanțe, Eugen Tedorovici, și cere urgent comisie parlamentara de ancheta a execuției bugetare pentru 2018. Potrivit acestuia, Comisia Europeana confirma ca execuția bugetara pentru 2018 a fost „masluita” și avertizeaza ca toți…