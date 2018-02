Stiri pe aceeasi tema

- Senatul a adoptat, miercuri, OUG 90/2017 privind unele masuri pentru limitarea cheltuielilor publice in vederea respectarii tintei de deficit de sub 3% din PIB, admitand un amendament potrivit caruia posturile din Educatie sunt exceptate de la prevederile impuse de Executiv.

- Senatul a adoptat, miercuri, un proiect de lege, cu amendamente admise, care prevede dreptul de ocupare temporara si de trecere pentru utilitati publice asupra terenurilor din fond forestier, inclusiv zone strict protejate, pentru lucrari de reabilitare, modernizare, inlocuire si exploatare pe toata…

- Senatul si Camera Deputatilor au dat marti vot favorabil hotararii de infiintare a Comisiei parlamentare de ancheta pentru verificarea activitatilor directorului Serviciului de Protectie si Paza, Lucian Pahontu, si a modului in care este posibil ca acesta sa fi implicat institutia in activitati care…

- Se infiinteaza un for parlamentar din care vor face parte alesi de la PSD, PNL, dar si de la celelalte partide cu reprezentare in Legislativ, care vor verifica unele aspecte ce tin de activitatea actualului numar 1 in cadrul Serviciului de Paza si Protectie. Totul dupa ce Senatul si Camera au dat, marti,…

- Primaria Capitalei in parteneriat cu Asociația Colectiv GTC 3010 vrea sa construiasca o noua maternitate in București. Aceasta ar urma sa fie ridicata in curtea Spitalului Clinic de Urgența “Sfantul Ioan”. Proiectul se afla pe ordinea de zi a ședinței de consiliu și se deruleaza in parteneriat cu Asociația…

- ”Proiectul interzice, incepand cu data de 1 iulie 2018, introducerea pe piata nationala a pungilor de transport din plastic subtire si foarte subtire cu maner. De asemenea, incepand cu 1 ianuarie 2019, se interzice comercializarea pungilor de transport din plastic subtire si foarte subtire cu maner.…

- Cele mai mari sase agentii de inteligenta din SUA au oferit informatii de ultima ora cu privire la dispozitivele fabricate de chinezi, HUAWEI si ZTE. Sefii institutiilor le recomanda americanilor sa evite folosirea acestora.

- Pentagonul cere o marire considerabila a cheltuielilor militare in 2019 si vrea sa aiba la dispozitie un buget de 686 de miliarde de dolari, unul dintre cele mai mari din istoria SUA, invocand un pericol iminent tot mai mare din partea Rusiei si a Chinei. Presedintele Donald Trump sustine…

- Aceasta iarna este diferita pentru locuitorii oraselului Cornesti. Copiii lor nu mai ingheata de frig si nici nu inhaleaza fumul de la carbunele folosit ani de zile pentru incalzirea gradinitei. Comunitatea a decis sa renunte la sistemul vechi de incalzire in favoarea unuia modern si ecologic. Acum,…

- Guvernul federal american se afla, vineri, in „shutdown”, pentru a doua oara in trei saptamani, dupa ce Congresul nu a putut sa adopte prin vot, la timp, un compromis bugetar, scrie Reuters.

- Judecatorii CCR iau in discutie, miercuri, sesizarea presedintelui Klaus Iohannis privind legea care le permite ministrilor, parlamentarilor, primarilor si prefectilor sa fie comercianti persoane fizice. Curtea Constitutionala a fost sesizata de presedinte asupra acestei legi in 18 ianuarie.…

- Senatul a adoptat luni o hotarare prin care incearca sa tempereze elanul protestatarilor. Vorbim aici despre o marire a amenzilor pe care le incaseaza protestatarii pentru manifestatiile la care iau parte. Vorbim aici despre o majorare a amenzilor, astfel daca in trecut vorbeam despre sanctiuni cuprinse…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) a lansat in dezbatere publica un proiect de ordin prin care maxim 160.000 de romani, care produc energie regenerabila, vor putea vinde energia. Un proiect de Ordin al ANRE „pentru aprobarea prețurilor de vanzare a energiei electrice…

- Un candidat xenofob la alegerile pentru Senatul italian, in regiunea Latina, de langa Roma, s-a laudat pe o retea de socializare ca a batut un roman. Emanuele Dessi a postat pagina sa de Facebook: „E a treia oara in viata mea in care am fost nevoit sa lovesc un baiat roman”. El sustine…

- Centenar: Muzeul Etnografic al Transilvaniei ofera acces gratuit pentru fiecare al 100-lea vizitator Muzeul Etnografic al Transilvaniei lanseaza programul "Bilete de Centenar", prin care ofera acces gratuit fiecarui al 100-lea vizitator. Proiectul a fost lansat joi si se va derula pe parcursul…

- Un cititor fidel al Buletin de Carei a semnalat existenta unei minipiete de masini pe Calea 25 Octombrie, DN19, pe spatiul verde. Masinile au puse in geam caracteristicile si conditiile de vanzare. Oare in zona nu patruleaza Politia Locala din subordinea Primariei Carei? Sa fie vorba de o noua parcare…

- Senatul si Camera Deputatilor s-au reunit in sesiune extraordinara, pentru votul de investitura a noului Guvern Dancila. Ședința a inceput cu un moment de reculegere in memoria lui Verestoy Attila.

- Asociatia Medio Pro din Brasov si Agentia pentru Protectia Mediului din judetul Tulcea au început licitatiile în cadrul unui proiect prin care se va întocmi planul de management integrat pentru zona interjudeteana Dunarea Veche-Bratul Macin. Planul de management va fi realizat în…

- Senatul american a aprobat luni textul de finantare temporara a bugetului federal, menit sa puna capat, dupa trei zile, paraliziei partiale a administratiei federale, transmite AFP. Aceasta masura, care asigura finantarea operatiunilor statului american pana la data de 8 februarie, a fost…

- Vremea cu temepraturi ridicate pentru aceasta perioada a anului permite lucrari de intretinere a arborilor de pe marginea drumurilor din oras. Echipele de la Directia de spatii verzi din Primaria Carei sunt deosebit de bine organizate si dupa taieri aduna crengile rezultate in remorci care le transporta…

- Anul trecut au fost livrate pe piata peste 50.000 tone de rosii proaspete de catre 8.024 legumicultori, beneficiari ai programului de sustinere a produsului tomate in spatii protejate, a anuntat miercuri Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. Suma platita catre acestia in anul 2017 a fost…

- Directorul Agentiei Nationale de Securitate (NSA) din Statele Unite, Mike Rogers, a anuntat ca se pregateste sa se pensioneze in aceasta primavara si a declarat ca se asteapta ca un succesor sa fie nominalizat si abrobat de Senatul SUA in aceasta luna, potrivit Reuters care citeaza un raport.

- Poza zilei vine de la un cititor care a surprins o parcare ”deșteapta” pe Bulevardul Transilvaniei din Alba Iulia. Privind-o, noi putem doar sa concluzionam ca, probabil, șoferul a vrut sa se simta ca acasa, pe ulița, așa ca și-a priponit caii-putere pe spațiul verde, intre brazi. _______________ Daca…

- Camera Deputatilor a adoptat vineri cu 184 voturi ”pentru” si 46 de abtineri un proiect de lege initiat de PNL si USR de trecere a Monitorului Oficial de la Guvern in subordinea Camerei. ”Regia Autonoma Monitorul Oficial se organizeaza ca regie autonoma sub autoritatea Camerei Deputatilor”,…

- Congresul Statelor Unite a adoptat definitiv miercuri cea mai mare scadere de impozite din ultimii 31 de ani, oferind presedintelui Donald Trump prima mare reforma a mandatului sau, noteaza AFP, prelauta de Agerpres. Liderul de la Casa Albă a salutat o "victorie istorică pentru americani"…

- Deputatii au adoptat, miercuri, proiectul legislativ privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu amendamente, inregistrandu-se 157 de voturi „pentru”, 71 „impotriva” si patru abtineri. Potrivit propunerii legislative, sunt exceptate de la aplicarea…

- Academia Rapid, penalizata cu trei puncte! CSA Steaua, lider solitar in Liga a IV-a. Academia Rapid a ramas fara trei puncte in clasament, dupa ce a pierdut o partida la ”masa verde”. Concret, AMFB a decis sa-i penalizeze pe giuleșteni cu trei puncte, dupa ce Academia Rapid a folosit un jucator fara…

- Senatul a adoptat, cu 80 de voturi favorabile, proiectul de modificare a Legii 303/2004 privind Statutul judecatorilor si procurorilor. Ca si la Camera Deputatilor, dezbaterile au fostr marcate de scandal in pl...

- Iordache merge in pas alergator cu modificarile la legile justiției. Dincolo de unele decizii just-ificate, au inceput insa sa-și faca loc și o serie de aberații pe care revoluționarul Lazar le exploateaza cat poate STOP Fața de protestele magistraților ministrul Toader are un punct de vedere just-ificat:…

- Guvernul japonez a aprobat marti desfasurarea viitoare in tara a dispozitivului terestru de interceptare a rachetelor Aegis Ashore cu baterii ale armatei americane, pentru a contracara mai bine un posibil atac cu rachete balistice din partea Coreii de Nord, informeaza AFP si Reuters, citate de Agerpres.

- Senatul a adoptat, in calitate de Camera decizionala, o serie de amendamente la OUG 33/2017, astfel incat presedintele si vicepresedintii Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii vor fi numiti de catre plenul reunit al celor doua Camere, cu votul majoritatii senatorilor…

- Comisia speciala parlamentara pe domeniul justitiei se va reuni, luni, ora 9.00, pentru a discuta amendamentele depuse de senatori la cele trei legi ale justitiei - statutul magistratilor, organizarea judiciara si CSM. Membrii comisiei vor dezbate, in continuare, modificarile la Codurile Penale…

- Legea privind funcționarea CMS dar și modificarile care vizeaza organizarea judiciara vor intra miercuri la vot final in Camera Deputaților. Senatul este camera decizionala. Comitetul liderilor a decis marti sa introduca pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputatilor de miercuri celelalte doua legi…

- Camera Deputatilor si Senatul se reunesc, luni, intr-o sedinta solemna comuna pentru comemorarea Regelui Mihai, la care vor lua parte si presedintele Klaus Iohannis, principesa Margareta, Custodele coroanei regale si Patriarhul Daniel. De asemenea, au fost invitati premierul Mihai Tudose, ministrii,…

- Senatul american a confirmat-o marți pe Kirstjen Nielsen la conducerea Departamentului pentru Securitate Interna (Department of Homeland Security, DHS), post ramas vacant prin plecarea lui John Kelly, in luna iulie, ca șef de personal la Casa Alba, transmite Reuters. Senatorii au aprobat…

- Curtea Suprema de Justitie din Statele Unite a decis, luni, sa permita implementarea masurilor continute în ordonanta antiimigratie emisa de presedintele Donald Trump ce vizeaza cetatenii din opt state, relateaza CNN, citat de Mediafax.

- Senatul a adoptat luni, cu 71 de voturi pentru si 37 impotriva, proiectul de lege pentru aprobarea OUG 79 2017 referitoare la modificarea Codului fiscal, cu amendamente, informeaza Agerpres.Plenul si a insusit raportul Comisiei de buget prin care ordonanta a fost amendata astfel incat firmele care realizeaza…

- Presedintele american Donald Trump a obtinut o victorie importanta odata cu adoptarea de catre Senat, in noaptea de vineri spre sambata, a unei reforme istorice a fiscalitatii si a unei uriase redu...

- Comisia speciala parlamentara pentru legile justitiei ar putea da marti seara un raport pe prima lege luata in discutie, Legea 303 privind statutul judecatorilor si procurorilor, iar miercuri sa fie dzbatuta si eventual votata in plenul Camerei Deputatilor, prima camera sesizata pe cele trei proiecte…

- "Din prima zi in care am preluat mandatul, tot ce auziti este scuza falsa a Partidului Democrat pentru pierderea alegerilor, Rusia, Rusia, Rusia. In ciuda acestui fapt, am reusit sa aduc economia in plina expansiune si am facut mai multe decat oricare alt presedinte in primele zece luni. Sa facem…

- Nu ar fi reusit sa isi porneasca masina la timp, cand semaforul s-a facut verde, si i-a blocat si pe soferii din spate. De aici si pana la vorbe, in nici un caz dulci, si portiere trantite peste alti soferi calea nu a fost asa de lunga. Este vorba despre un scandal in trafic care a avut loc joi noaptea…