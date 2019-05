Stiri pe aceeasi tema

- Institutul de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS) a anuntat ca un seism cu magnitudinea 8 s-a produs la ora 07:41 (02:41 ora locala) la o distanta de aproximativ 75 de kilometri sud-est in raport cu orasul Lagunas, in padurea amazoniana, aproape de granita cu Brazilia, la o adancime de…

- Un cutremur cu magnitudinea de 6,1 grade pe scara Richter s-a produs duminica în apropierea graniței dintre Panama și Costa Rica, au anunțat reprezentanții Institutului American de Geofizica (USGS), relateaza Reuters citat de Mediafax.Epicentrul cutremurului a fost identificat la aproximativ…

- Un cutremur cu magnitudinea 5,3 s-a produs sambata in apropierea orasului Sulaymaniyah din Kurdistanul Irakian, a anuntat Institutul American de Geofizica (USGS) citat de Reuters. Medici din zona au declarat ca nu au fost inregistrate persoane ranite, iar autoritatile au anuntat ca nu…

- Cutremurul inregistrat la ora locala 08:47 (13:47 GMT), cu epicentrul la 64 kilometri sud-vest de Lomas, in Caraveli, s-a produs la 17 kilometri adancime in mare.Potrivit presedintelui IGP, Hernando Tavera, in declaratii acordate agentiei RPP Noticias, epicentrul s-a aflat la mare distanta…

- Un seism cu magnitudinea 6,3 s-a produs luni in centrul Filipine, a anuntat Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS), iar un martor a relatat pentru Reuters ca a vazut clatinandu-se mai multe cladiri de birouri in principalul cartier de afaceri din capitala statului, Manila.…

- Un seism cu magnitudinea 6,1 s-a produs joi la est de insula japoneza Honshu, conform Serviciului Geologic al SUA (USGS), transmite Reuters. Pana la aceasta ora, nu au fost raportate pagube materiale sau persoane ranite in urma cutremurului, care s-a produs la 174 de kilometri est de orasul…

- Un seism cu magnitudinea 5,2 s-a produs luni in provincia iraniana Kermanshah, in apropiere de frontiera irakiana din vestul tarii, fara sa produca insa victime si pagube materiale, au anuntat autoritatile locale, citate de AFP. Cutremurul de pamant s-a produs intr-o perioada in care vestul Iranului…

- Un cutremur puternic s-a produs in sud-vestul Turciei, la aproximativ 200 de kilometri de Izmir. Seismul a avut magnitudinea de 6,4 pe scara Richter și intensitatea de 5 grade pe scara Mercalli. Epicentrul a fost localizat la o adancime de 11 kilometri. Deocamdata nu exista informații despre eventuale…