- Ministrul francez al Economiei, Bruno Le Maire, a cerut producatorului auto Renault sa convoace o reuniune a Consiliului de Administratie pentru a alege un succesor al lui Carlos Ghosn, acuzat de nereguli financiare in Japonia, transmite Reuters. Guvernul francez este principalul acţionar al Renault,…

- Consiliul de Administratie al Renault va avea joi noaptea o reuniune extraordinara, la doua zile dupa ce directorul sau general Carlos Ghosn a dezmintit, in cadrul unei audieri publice la Tribunalul din Tokyo, acuzatiile de nereguli financiare si a protestat fata de detentia sa prelungita, transmit…

- Statul francez este cel mai mare actionar al producatorului auto, cu 15- din actiuni si doua locuri in board. „Este disponibil, este o persoana din industrie, un expert in acest sector, este foarte apreciat de guvern si are statura internationala", il descrie Le Figaro pe Senard. Nici Renault nici Michelin…

- Consiliul de Administrație al celor de la Renault a decis sa-l pastreze pe Carlos Ghosn in funcția de CEO dupa arestarea acestuia in Japonia in 19 noiembrie. Cu toate acestea, Guvernul francez, care este cel mai mare acționar al producatorului cu 15%, analizeaza posibilitatea de a-l inlocui pe Ghosn…

- Mai multe state europene au cerut sau intentioneaza sa ceara unor producatori auto sa recheme de pe piata vehicule diesel, din cauza manipularii testelor de poluare ale acestora, potrivit publicatiei germane Bild am Sonntag, transmite Reuters, conform news.ro.Potrivit publicatiei, autoritatile…

- Cele trei saptamani de proteste ale "vestelor galbene" au dat o lovitura serioasa economiei franceze, afectand in mod special retailerii, lanturile hoteliere si restaurantele, a declarat, luni, ministrul francez al Finantelor, Bruno Le Maire. Dupa o intalnire cu organizatiile profesionale…

- Potestele "vestelor galbene" au dat o lovit puternic economia franceza. Dupa o intalnire cu organizatiile profesionale afectate de miscarile de protest, Bruno Le Maire a spus ca exista scaderi ale cifrei de afaceri de ordinul 15%-50%, in functie de sector, conform Reuters. "Impactul este sever…

- Guvernul francez va cere, luni, constructorilor auto sa contribuie la finantarea unui nou program, mai extins, care ofera stimulente pentru schimbarea automobilelor mai vechi si mai poluante cu unele noi, a declarat duminica ministrul francez de Finante, Bruno Le Maire, pentru cotidianul Le Parisien,…