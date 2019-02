Stiri pe aceeasi tema

- In cursul acestei vizite inopinate, Shanahan urmeaza sa fie primit de presedintele afgan Ashraf Ghani si se va intalni cu seful fortelor americane stationate in Afganistan, generalul Scott Miller. Cu aceasta ocazie, el va evoca negocierile de pace cu reprezentantii talibanilor, pe care Washingtonul…

- Presedintele SUA nu a evocat termene precise in acest sens in discursul de marti din Congres, dar a explicat ca progresul in negocierile cu talibanii va permite reducerea contingentului de 14.000 de soldati americani din Afganistan si "concentrarea asupra combaterii terorismului". "In primul…

- Donald Trump s-a referit marti seara in discursul sau in fata Congresului la o serie de discutii "constructive" cu talibanii in Afganistan, de unde presedintele american doreste sa retraga trupele dupa mai bine de 17 ani de conflict, relateaza AFP si EFE. "Administratia mea poarta discutii…

- Intrata de foarte tanara in politica locala din Hawaii, insula unde ii place sa faca surf, Tulsi Gabbard a fost prima femeie originara din Samoa si primul parlamentar de religie hindusa care ajunge in Camera Reprezentantilor a Congresului SUA, unde isi are mandatul din 2013. Daca va fi aleasa in…

- Decizia SUA de a a-si retrage trupele din Siria nu va pune in pericol eforturile Washingtonului de a contracara amenintarile din regiune venite din partea Iranului si a ISIS, sustine Secretarul de Stat american Mike Pompeo, scrie Reuters, relateaza News.ro.Pompeo se afla in Iordania, in prima…

- Jim Mattis si-a dat joi demisia de la conducerea Pentagonului, anuntandu-se atunci ca el va ramane interimar in acest post pana la finele lunii februarie, dar intre timp presedintele Trump a decis sa grabeasca inlocuirea lui.Patrick Shanahan este subsecretar al apararii din iulie 2017 si…

- Presedintele american Donald Trump a declarat ca gruparea extremista Statul Islamic a fost "in mare parte invinsa", dand inapoi fata de o declaratie anterioara in care vorbea despre o infrangere totala, adaugand ca tine de tarile de regiune, inclusiv Turcia, sa se ocupe de ramasitele organizatiei,…