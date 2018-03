Stiri pe aceeasi tema

- Romania trebuie sa evite initiative legislative care pot pune in pericol stabilitatea financiara, cum ar fi cea referitoare la plafonarea dobanzilor, avertizeaza Fondul Monetar International. "Initiativele legislative care pot pune in pericol sistemul financiar trebuie evitate. Acestea se…

- Masurile de moderare fiscala si de inasprire a politicii monetare ar reprezenta cea mai buna combinatie pentru Romania in viitor, in conditiile in care cresterea economica puternica de anul trecut risca sa devina tot mai fragila, cresterea deficitelor si investitiile reduse vor reduce spatiul de…

- Lupta impotriva coruptiei trebuie sa continue pentru ca ar ajuta la imbunatatirea veniturilor guvernamentale si la cresterea eficientei cheltuielilor, a declarat vineri Jaewoo Lee, seful misiunii FMI pentru Romania, intr-o conferinta de presa. "Progresul Romaniei in lupta impotriva coruptiei a fost…

- Institutul National de Statistica (INS) a confirmat, recent, estimarile publicate la jumatatea lunii februarie, referitoare la cresterea de 7%, pe serie bruta, a Produsului Intern Brut (PIB) in anul 2017, aceasta este cea mai mare crestere economica din Uniunea Europeana (UE).Economia Romaniei…

- Misiunea FMI la București a avertizat astazi ca Romania are foarte multe imbunatațiri de facut pe toate planurile, de la fiscal pana la investiții in infrastructura. „Daca discutam problemele de natura fiscala un lucru care ne preocupa este reprezentat de veniturile scazute ca proporție din PIB. Acestea…

- „Vremea ramane calda pana sambata, inclusiv. In mare parte din tara temperaturile se mentin peste mediile perioadei, si ajung la 19-20 de grade, chiar 22 de grade, in partea sud-estica a tarii. Precipitatiile asteptate pana sambata, in general slabe, vor ocupa treptat suprafete mai extinse din partea…

- Anul 2017 a reprezentat unul dintre cei mai activi pentru piața locala de fuziuni și achiziții: numarul tranzacțiilor a crescut cu aproximativ 28%, in timp ce valoarea medie a tranzacțiilor a scazut ușor, potrivit unei analize publicate de compania de consultanța EY Romania. Creșterea consumului, a…

- Numarul inmatricularilor de autoturisme noi Dacia in Europa (UE plus tarile EFTA) a inregistrat o crestere de 24,1% in luna februarie 2018, comparativ cu februarie 2017, arata datele publicate joi de Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA). De asemenea, ACEA informează că piaţa…

- Evenimentul, organizat in colaborare cu Centrul European al Consumatorilor, are loc vineri, 16 martie 2018, in intervalul orar 10:30 - 14:00, la sediul Biroului din strada Vasile Lascar, nr. 31 (etajul 9, sala Robert Schuman).Pornind de la o radiografie a comerțului on-line in Romania, cu…

- Majoritatea oamenilor de afaceri, 85%, declara ca incertitudinile fiscale si legislative din ultimul an au un impact negativ direct asupra planurilor de investitii ale companiilor pe care le conduc, conform Barometrului mediului de afaceri romanesc, editia 2018, realizat de EY. Studiul semnaleaza…

- 92% din oamenii de afaceri care au raspuns sondajului Barometrul mediului de afaceri românesc nu susțin modelul de creștere economica bazat pe creșterea consumului. Iar cei mai mulți dintre oamenii de afaceri respondenți, 45%, sunt neîncrezatori sau foarte neîncrezatori în…

- Intalnirea de luni a reprezentanților confederațiilor sindicale cu membrii Misiunii Fondului Monetar Internațional (FMI) a fost una tensionata. Sindicaliștii au atras atenția asupra problemelor economiei romanești și cauzelor reale ale acestora. La capitolul CFR Calatori, viitorul apropiat, spun sindicaliștii,…

- Oferta de forta de munca si de competente nu tine pasul cu nevoile mereu in schimbare din sectorul economic, gradul de saracie e in crestere, iar inegalitatea in materie de venituri se mentine la un nivel inalt in Romania, potrivit unui comunicat al Reprezentantei Comisiei Europene in Romania, transmis…

- „Ministerul Public are un rol constituțional foarte bine definit. Procurorul este un reprezentant al intereselor generale ale societații și un aparator atat al ordinii de drept cat și al drepturilor și libertaților cetațenești. Alaturarea acestor atribuții nu este intamplatoare, in virtutea lor procurorul…

- Intr-o analiza succinta a mediului economic, jurnaliștii de la Bloomberg agumenteaza ca Romania și-a ales cel mai prost moment pentru a se concentra asupra unei schimbari controversate a sistemului juridic, in loc sa se concentreze pe economie. In ciuda progreselor inregistrate in domeniul economic,…

- Polițiștii sloveni au anunțat ca au reținut, joi, mai mulți oameni de afaceri italieni care ar avea legaturi cu mafia italiana și ar fi implicați in asasinarea jurnalistului slovac Jan Kuciak, scrie AFP. „Pot sa confirm ca am desfașurat percheziții in mai multe locații și am reținut persoane”, le-a…

- Perspectivele economice ale României în 2018 sunt nebuloase. Decidenții companiilor sunt rezervați și reculul investițional din datele macroeconomice se confirma la nivelul companiilor din România. Majoritatea managerilor de top din companii spun ca marirea salariului minim pe…

- Iohannis: Asistam la incercarea clara de a subordona justitia politicului. DNA, institutie eficienta Presedintele Klaus Iohannis a declarat miercuri, la bilantul DNA pe anul 2017, ca asistam la incercarea de subordonare a justitiei politicului si ca evaluarea facuta de Tudorel Toader activitatii…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca Directia Nationala Anticoruptie a aratat, prin activitatea sa, ca principiile statului de drept nu sunt simple deziderate, seful statului transmitandu-le magistratilor ca va fi un partener si un sustinator al aplicarii acestor principii și a aratat…

- Paradoxal, au fost multe comentarii ca noi cu cresterea asta economica ne apropem de China si nu e nimic intamplator, as spune ca soarta economiei romanesti depinde de China anul asta, pentru ca ei au un rol foarte important in tot ceea ce inseamna comert international, a spus Horia Braun, Economist…

- Presedintele Klaus Iohannis le-a transmis, marti, tinerilor magistrati, ca au din partea sa "deplina sustinere" in indeplinirea misiunii lor. "Sunteti in prima linie a apararii principiilor fundamentale pe care se consolideaza orice stat de drept autentic. Nu uitati in niciun moment ca si de taria dumneavoastra…

- Avansul real al PIB, de 7% din 2017, ar trebui sa impinga Romania dincolo de pragul de 60% din media UE in privinta PIB/capita in PPS (partiatea puterii de cumparare). Indicele PPS este o metoda care armonizeaza nivelul de preturi din economii diferite si permite astfel comparatia nivelului de…

- Agenția Fitch Ratings nu vede deloc cu ochi buni masurile economice pe care le adopta Romania. Deputatul USR, Claudiu Nasui, susține ca ultimele analize ale specialiștilor Fitch Ratings atrag atenție ca in Romania creșterea accelerata a salariilor va depași creșterea productivitații, ceea ce constituie…

- "Mie mi-au distrus familia, eu sunt bolnava, cu tensiune, cu operatie de tumora. In urma acestei probleme mi-a murit si mama, in trei luni a facut un cancer galopant. Sotul meu este bolnav, avem sechestru pe apartament, avem o datorie la intretinere de peste 20.000 de lei, nu avem posibilitati, nu…

- Romania, economia europeana cu cel mai puternic ritm de crestere gratie unui consum viguros, neglijeaza investitiile si se pregateste pentru consecinte dificile, avertizeaza analistii, informeaza AGERPRES, citand AFP.Citeste si: Cristoiu, critici FURIBUNDE dupa clasarea dosarului Alro Slatina:…

- Senatoarea liberala, Carmen Harau, a facut pentru colegii din parlament o analiza economica, ocazionata de ultima reacție a Bancii Naționale cu privire la situația economica a țarii din perspectiva monetara. Carmen Harau: “Saptamana trecuta, Banca Nationala a Romaniei ne-a oferit confirmarea…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD, a declarat luni ca „incep sa apara tot mai multe dovezi privind existenta statului paralel” si, daca aceste afirmatii aparute in spațiul public se dovedesc adevarate, „atunci exista elemente de politie politica in Romania”. „Eu cred ca cel…

- Banca Transilvania, in fruntea tranzacțiilor de la bursa Banca Transilvania se regasește pe primul loc in clasamentul tranzacțiilor bursiere pe prima luna a anului, iar o alta companie clujeana, Carbochim, intre acțiunile cu cea mai mare creștere. Topul capitalizarii de la Bursa de Valori București…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, sustine ca la Chisinau inca nu exista o vointa politica clara pe subiectul solutionarii problemei transnistrene. Seful statului a subliniat ca atat timp cat in Guvern sunt persoane care pledeaza pentru unirea cu Romania, conflictul din stanga Nistrului nu…

- Presedintele Comisiei economice din Senat, Florin Citu, a anuntat, miercuri, ca o va invita pe Olguta Vasilescu, saptamana viitoare, la Comisia economica din Senat pentru a justifica masurile adoptate. „O voi invita pe ministru Muncii, Olguta Vasilescu, la Comisia economica, saptamana viitoare. A dat…

- Comenzile plasate de clienții evoMAG in provincie au generat anul trecut 60% din vanzarile totale ale retailerului, categoria cu cele mai mari creșteri fiind IT&C. Acesta este primul an in care vanzarile evoMAG din provincie le-au depasit pe cele din Bucuresti, tendința ce se va menține și in 2018.…

- Cresterea preturilor la carnea de porc, inregistrata in aceasta perioada la raft, este speculativa si nu este cauzata de vreo majorare a tarifului la poarta fermei, atrage atentia Asociatia Crescatorilor si Exportatorilor de Bovine, Ovine si Porcine din Romania (ACEBOP), intr-un comunicat de presa,…

- Liviu Dragnea pare sa fi gasit explicatii pentru criticile venite de la Bruxelles. Mai exact, liderul PSD susține faptul ca, la Comisia Europeana ajung informații false și ca ”este mintita (n.r.-Comisia Europeana), picatura cu picatura”.

- O rata de absorbtie a fondurilor europene de 95% in actualul cadru financiar multianual ar duce la o rata de crestere a PIB potential in 2022 mai ridicata cu aproximativ 1,7 puncte procentuale, respectiv in jurul valorii de 5% anual, a declarat guvernatorul BNR Mugur Isarescu la conferinta…

- "Sunt convins ca investitiile trebuie prioritizate astfel incat acestea sa sprijine cresterea economica. Investitiile in infrastructura (de educatie, de sanatate, dar si rutiera) au nu numai un rol economic, ci si unul social. Romania are cea mai mare disparitate regionala dintre statele UE. Chiar si…

- Senatorul PNL Bihor, Gavrila Ghilea, impreuna cu deputatii Florica Chereches si Ioan Cupsa, au prezentat, vineri, intr-o conferinta de presa activitatea Guvernului PSD – ALDE din 2017. Cei trei parlamentari bihoreni au afirmat ca aceasta activitate a fost realizata de Comisiile de specialitate…

- Fostul ministru Elena Udrea a reacționat dupa demisia lui Mihai Tudose din funcția de premier. Aceasta susține, intr-o postare pe Facebook, ca nu este nicio paguba ca Tudose a plecat de la Guvern, problema este ca Liviu Dragnea ar fi in stare sa puna al treilea premier „tot de pe lista scurta a Sistemului”.…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, are o intrevedere, marti, cu presedintele CEDO referitoare la foaia de parcurs pentru indeplinirea cerintelor hotararii-pilot privind conditiile din penitenciare, urmand ca, dupa ce memorandumul va fi supus Guvernului spre aprobare, acesta sa fie trimis Curtii…

- Masurile fiscale adoptate de Guvern in ultimul an dau mari batai de cap antreprenorilor. La acestea se mai adauga și problemele justiției din Romania, atat cele din prezent cat și cele care probabil vor urma dupa modificarea unor legi. Oricum, intreaga situație i-a speriat deja pe mulți dinre oamenii…

- Oamenii de afaceri considera ca economia romaneasca se va tempera semnificativ in acest an, jumatate dintre ei asteptandu-se la o crestere a PIB-ului de 4 - 4,5%, reiese dintr-un chestionar realizat de KeysFin si citat de Agerpres. “Oamenii de afaceri privesc cu un optimism temperat şi chiar…

- Horia Braun Erdei, economist-sef la BCR, sustine ca Romania este intr-o faza avansata a ciclului economic, iar o serie de indicatori macro arata ca economia se incalzeste. Acesta a transmis, marti, citat de Profit.ro, ca este puternica si alerta cresterea economica a tarii noastre, dar ca…

- ♦ Vestile despre economia Europei cu greu pot fi mai bune. l Cresterea din zona euro este cea mai puternica din ultimii sapte ani si este sustinuta de accelerarea activitatii economice din servicii si industria manufacturiera din toate economiile mari. Adica este o crestere sanatoasa. …

- Afacerile dumneavoastra depind de mișcarea produselor agricole din piața? Atunci, merita sa aflați ce s-a intamplat relevant in piața cerealelor in ultimul timp, pentru ca fiecare cifra da semnale importante care va pot inspira sau mobiliza. Avem „un deceniu de grane romanești“, așa cum și-a intitulat…

- Economia romaneasca a crescut accelerat in acest an, in special pe baza cresterii importurilor, in contextul unei productii care nu poate acoperi o cerere interna tot mai mare, stimulata de avansul salariilor, dar cresterea costurilor de finantare si deprecierea monedei nationale, trend observat in…

- Autoritațile judiciare, forțele de ordine și serviciile de informații din Romania au realizat 54 de cereri care au vizat 78 de conturi de Facebook, dintre 4 in regim de urgența, in perioada ianuarie – iunie a acestui an, potrivit raportului privind transparența publicat de catre gigantul american .…