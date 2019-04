Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputatilor a adoptat, in calitate de for decizional, in sedinta de miercuri, proiectul referitor la reorganizarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. Acesta prevede ca vor fi desfiintate cele opt directii regionale si vor fi infiintate la nivelul judetelor, precum si trecerea structurii…

- Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor Publice, a afirmat, vineri seara, ca a fost inființat la Fisc un oficiu care se va ocupa de reducerea cheltuielilor de catre instituțiile publice, transmite Mediafax.Ministrul Finanțelor Publice a declarat, vineri seara, intr-o emisiune la Antena 3,…

- Premierul Viorica Dancila l-a demis, joi seara, pe Bogdan Lari Mihei, cel care coordona activitatea Directiei Generale a Vamilor. Decizia a fost publicata in Monitorul Oficial si prevede eliberarea lui Bogdan Lari Mihei din functia de vicepreședinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale…

- Site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscala (ANAF) este inaccesibil miercuri dimineața. Reprezentanții instituției anunța ca portalul genereaza erori de accesare, datorita suprasolicitarii resurselor IT. Totodata, ANAF transmite ca depunerea declarației unice și a declarațiilor fiscale se deruleaza…

- Ministerul Finanțelor Publice (MFP) dorește ca Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) sa poata vinde bunurile in posesia carora a intrat statul și prin alte metode. Astfel, dorește modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare…

- Ministerul Finanțelor Publice (MFP) dorește ca Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) sa poata vinde bunurile în posesia carora a intrat statul și prin alte metode. Astfel, dorește modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) va acorda codul de TVA in aceeași zi cu depunerea cererii, de la 1 februarie, potrivit unui comunicat de presa transmis de instituție.„Președintele Agenției Naționala de Administrare Fiscala (ANAF), Mihaela Triculescu, a adoptat ordinul prin…

- Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, a anunțat joi ca i-a solicitat premierului Viorica Dancila revocarea din funcție a președintelui ANAF, Ionuț Mișa. El a susținut ca ANAF trebuie sa-și schimbe radical comportamentul și mentalitatea, sa se informatizeze și sa aiba o alta atitudine fața de contribuabili.…