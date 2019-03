Șef din Ministerul de Interne din Republica Moldova, reținut pentru abuz în serviciu și spălare de bani Un șef din Serviciul Protecție Interna și Anticorupție (SPIA) al Ministerului de Interne a fost reținut luni, în urma perchezițiilor desfașurate de procurorii anticorupție la locuința și în biroul acestuia. Angajatul SPIA este suspectat de trafic de influența, abuz în serviciu și spalare de bani, scrie Radio Chișinau.

Funcționarul a fost reținut pentru 72 de ore.

Potrivit unui comunicat al Procuraturii Anticorupție, s-a stabilit ca angajatul Serviciului Protecție Interna și Anticorupție a cerut și primit suma de 1.000 de euro de la un agent economic care deținea un cazinou,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

