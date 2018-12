Informațiile transmise de Romania TV sunt ca are loc o ședința informala in biroul președintelui PSD, Liviu Dragnea. In aceasta ședința, s-ar discuta despre Ordonanța pe aministie și grațiere.

Sambata a aparut informația in presa ca nu va mai fi CExN al PSD. Liderii PSD nu au dat explicații. In schimb, are loc astazi aceasta ședința informala.

La ora 16:00, incepe și Consiliul Național al PSD, unde va fi format un fel de guvern din umbra al PSD, cu departamente aferente fiecarui minister. In condițiile in care PSD - ALDE sunt la putere, acest departament va veni cumva sa intareasca…