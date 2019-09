Compania OMV Petrom, condamnata pentru ucidere din culpa

Magistratii s au pronuntat in cazul mortii unui copil intoxicat in apropierea unei sonde de petrol din localitatea prahoveana Aricestii Rahtivani. Tragedia a avut loc in martie 2014.Judecatoria Ploiesti a decis condamnarea companiei OMV Petrom la pedeapsa amenzii penale in cuantum de 1.000.000… [citeste mai departe]