Secţiile de votare vor avea şi informaticieni Birourile celor 73 de sectii de votare speciale din Gorj vor fi completate cu cate un informatician. Rolul acestuia este de a supraveghea functionarea camerei web si de a introduce in baza de date toate informatiile referitoare la persoanele care vot... Citeste articolul mai departe pe pandurul.ro…

Sursa articol: pandurul.ro

