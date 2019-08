Reglementarea incompatibilitatii dintre functia de judecator si cea de ministru al Justitiei tine de optiunea legiuitorului national, nu de standarde fixate de Comisia de la Venetia, a explicat, vineri, Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii.



Precizarea a intervenit in contextul in care presedintele Klaus Iohannis a transmis, joi, ca opinia Sectiei pentru judecatori a CSM in care se sustinea ca afirmatiile sale despre Dana Girbovan reprezinta "un vadit atac la adresa independentei si prestigiului Justitiei" este "ingrijoratoare" si de natura sa vulnerabilizeze,…