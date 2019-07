Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PNL Florin Roman a depus la Senat un proiect care prevede creșterea sancțiunilor între 9 și 20 de puncte amenda plus suspendarea permisului pentru o perioada de 90 de zile pentru depașire neregulamentara sau conducerea sub influența alcoolului.Inițiativa legislativa a liberalului…

- PSD a depus, saptamana aceasta, un proiect de lege, la Senat, care prevede stabilirea unei ierarhii a salariilor in functie de studiile absolvite de catre angajati. Astfel sunt introdusi, pentru toti angajatii din economia nationala, inclusiv cei de la privat, coeficienti de raportare la salariul minim,…

- Deputatul PNL Florin Roman a depus, la Senat, un proiect legislativ care prevede inchisoare pe viața pentru persoanele care ucid polițiști aflați in misiune. Demersul vine in contextul in care, in urma cu o saptamana, un polițist a murit in județul Timiș, impușcat de barbatul pe care il urmarea.​„Societatea…

- Deputatul PNL Florin Roman a anunțat ca a depus la Senat, in procedura de urgența, un proiect de lege pentru modificarea Legii 286/2009 privind Codul penal care prevede ca pedofilii, violatorii, criminalii și corupții sa fie exceptați de la eliberarea condiționata."PNL propune masuri concrete…

- Liberalii au demarat procedurile de modificare a Codului Penal pentru a interzice eliberarea condiționata a criminalilor, pedofililor, violatorilor si condamnaților pentru corupție. Deputatul PNL Florin Roman a depus la Senat un proiect de lege pentru modificarea Legii 286/2009 privind Codul Penal,…

- Fostul președinte al ALDE, Sir Graham Watson, a lansat o carte in Romania și, impreuna cu mai mulți lideri ALDE, in frunte cu președintele Calin Popescu Tariceanu, a participat la o dezbatere privind Viitorul Europei. Deputatul de Argeș și vicepreședintele ALDE Andrei Gerea, impreuna cu președintele…

- Indicatorul de incredere macroeconomica al CFA Romania, calculat pe baza estimarilor membrilor organizatiei, a crescut usor in martie, fata de luna anterioara, cu 0,5 puncte pana la 34,9 puncte, dar analistii estimeaza ca euro ar putea depasi pragul de 4,85 lei in urmatoarele 12 luni

- Deputatul PSD Violeta Raduț susține un proiect de lege prin care valoarea tichetelor de masa ar putea fi majorata la 20 de lei in Politic / on 16/04/2019 at 09:59 / Valoarea tichetelor de masa ar putea fi majorata la 20 de lei, de la 15,18 lei, cat este acum, daca un proiect de lege inițiat de cinci…