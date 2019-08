Stiri pe aceeasi tema

- Toti romanii sunt invitati sa voteze pana pe 16 septembrie pentru cele sase cantece care vor reprezenta Romania in prima Carte de Cantece a Uniunii Europene. Votul se face online, in limba romana, pe pe site-ul www.eu-songbook.org. Cantecele din care romanii isi pot vota favoritele au fost selectate…

- Toti romanii sunt invitati sa voteze in perioada 16 august – 16 septembrie pentru cele sase cantece care vor reprezenta Romania in prima Carte de Cantece a Uniunii Europene (EU Songbook). Pana in prezent 65.000 de persoane din 26 state si-au votat favoritele. Romania este a 27-a tara a Uniunii Europene…

- In perioada 25-28 iulie, in Piața Sfatului din Brașov se desfașoara Festivalul de Carte și muzica Libris, ediția a VIII-a. Programul din prima zi este urmatorul: 12:00 – 12:30 DESCHIDEREA OFICIALA a celei de-a VIII-a ediții a Festivalului de Carte si Muzica LIBRIS BRAȘOV; Prezinta: scriitorul Adrian…

- Romanii ar putea plati o noua taxa. Aceasta ar urma sa se regaseasca in factura de electricitate. Deși Guvernul inca nu a decis instituirea taxei, acesta ar putea fi obligat sa o faca din cauza politicilor Uniunii Europene legate de folosirea combustibililor fosili in producerea energiei electrice.“Cel…

- Centrul de Cultura Arcus in colaborare cu Universitatea Transilvania din Brașov, Facultatea de Muzica, organizeaza miercuri, 5 iunie 2019, de la ora 18, in Sala de concerte de la Casa Bastion (Sf. Gheorghe, str. Oltului nr. 6), un recital extraordinar de muzica de canto susținut de soprana Bianca…