- Potrivit anchetei preliminare, se pare ca tanarul de 31 de ani din Vlaslui a decis sa-si incheie socotelile cu viata, decizie inexplicabila pentru toti cunoscutii baiatului. Nimeni nu intelege ce a fost in mintea tanarului Robert A., mai ales ca prietenii il descriu ca fiind un baiat liniștit și calm.…

- Situatia pe strada Dunarii, tronsonul cuprins intre strada Prelungirea Canalului si strada Stefan Cel Mare, din comuna Cumpana, situata pe malul Canalului Dunare Marea Neagra, este critica. Daca ieri, crapatura formata pe milocul strazii era lata de cativa centimentri, iata ca azi aceasta s a latit,…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata la intesectia strazii Nicolae Iorga cu bulevardul Tomis din municipiul Constanta. Din primele informatii doua autoturisme au fost implicate. Nu au fost persoane ranite. Politistii rutieri au deschis o ancheta in acest caz pentru a stabili care sunt…

- O țeava de gaz, un transformator electric și un gard au fost avariate, vineri la orele pranzului, in urma unui accident care s-a produs pe strada Frunzișului din Cluj-Napoca. Un autoturism scapat de sub control le-a lovit pe rand. Din fericire nimeni nu se afla pe trotuar in momentul in care autovehiculul…

- Imagini panica la VISEU de Sus in urma cu putin timp. INCENDIU violent pe strada I.L.Caragiale din localitate!video+foto Pompierii maramureseni au fost solicitati sa intervina la Viseu de Sus unde a izbucnit un incendiu la o anexa gospodareasaca situata pe strada I.L.Caragiale nr.2 din localitate.…

- Un scandal monstru a avut loc ieri, 20 martie, langa casa unui ministru din Bolintin Vale, anunța Antena3. Un barbat a fost atacat si lovit de mai multe ori cu toporul in plina strada.Doua clanuri de romi s-au luat bataie cu topoare si cutite. Tot scandalul ar fi pornit de la o fata. Mai multe…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati sa intervina in aceasta dupa amiaza in municipiul Constanta. Din primele informatii militarii intervin pentru stingerea unui incendiu izbucnit in Piata din cartierul KM. 4 5 din municipiul…

- O femeie din estul Chinei a decis sa isi supuna pisica chirurgei plastice pentru ca nu ii placea forma ochilor ei. Gestul a fost insa aspru criticat pe retelele sociale, numerosi utilizatori considerand actiunea un simplu abuz asupra felinei.