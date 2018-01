Stiri pe aceeasi tema

- Claudiu Manda considera ca actuala criza politica nu mai poate aștepta Comitetul Executiv Național de la Iași, programat la sfarșitul lunii. "Consider ca trebuie convocat cat mai repede Comitetul Executiv National al PSD. Situația din ultimele zile nu poate așteapta pana la CExN de la Iași. Romanii…

- Primarul Capitalei Gabriela Firea solicita întrunirea urgenta a Comitetului Executiv National (CEx) al PSD pentru ”a transa criza politica” întrucât aceasta a avut drept ”reactie organica” încetinirea motoarelor administratiei centrale si locale. …

- Social-democratii din judetul Olt solicita, printr-un comunicat remis corespondentului Mediafax, convocarea Comitetului Executiv National (CExN) al PSD, „ca urmare a ultimelor evenimente din partid si derulate in spatiul public”.

- Ionel Arsene, președintele PSD Neamț și al CJ Neamț, unul dintre oamenii de incredere ai lui Liviu Dragnea, solicita intalnirea de urgența a Comitetului Executiv Național al PSD, pentru a clarifica situația guvernarii, pe fondul disputei dintre Mihai Tudose și Carmen Dan.„Responsabilitatea…

- Se incing spiritele in PSD! Rovana Plumb, fost ministru al Fondurilor Europene, plecata din Guvern la insistențele premierului Tudose dupa ce s-a aflat ca este vizata de la DNA in dosarul „Belina”, reacționeaza la scandalurile din PSD din ultimele zile. Mai exact, Plumb face apel la organizarea cat…

- Presedintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, a declarat ca membrii filialei social-democrate au solicitat, vineri seara, convocarea imediata a Comitetului Executiv National, propunand ca acesta sa aiba loc lunea sau martea viitoare, pentru a lamuri situatia din partid.

- Rovana Plumb, fost ministru al Fondurilor Europene, plecata din Guvern la insistențele premierului Tudose dupa ce s-a aflat ca este vizata de la DNA in dosarul „Belina”, reacționeaza la scandalurile din PSD din ultimele zile. Plumb face apel la organizarea cat mai rapida a unei ședințe a Comitetului…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri, ca inca spera ca Mihai Tudose sa ramana prim ministru. "Eu inca sper ca Mihai Tudose sa ramana prim ministru", a spus Dragnea la Bacau, intrebat de presa ce parere are de propunerea deputatului PSD Catalin Radulescu potrivit careia Comitetul…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri, ca înca spera ca Mihai Tudose sa ramâna prim ministru. "Eu înca sper ca Mihai Tudose sa ramâna prim ministru", a spus Dragnea la Bacau, întrebat de presa ce parere are de propunerea deputatului PSD…

- Deputatul Catalin Marian Radulescu afirma, intr-o postare pe pagina sa de socializare, ca solicita intrunirea de urgenta a Comitetului Executiv National (CExN) al PSD in vederea retragerii sprijinului politic pentru echipa formata din premierul Mihai Tudose si vicepremierul Marcel Ciolacu. …

- Deputatul Catalin Marian Radulescu afirma, intr-o postare pe pagina sa de socializare, ca solicita intrunirea de urgenta a Comitetului Executiv National (CExN) al PSD in vederea retragerii...

- Primarul Iasiului, Mihai Chirica, afirma ca presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, nu a dorit preluarea presedintiei partidului prin lansarea, luni, in cadrul sedintei Comitetului Executiv National al partidului, a unei propuneri de proiect politic pentru anul 2018, potrivit AGERPRES. Citeste…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea a fost huiduit, luni, la intrarea in sediul central al partidului, unde urma sa inceapa ședința Comitetului Executiv Național al partidului . Un protestatar i-a strigat acestuia: ”Infractorule” și ”La pușcarie”. Liderul PSD i-a raspuns protestatarului: ”Mi-era dor de…

- Vicepresedintele PSD Rovana Plumb a declarat luni ca in sedinta Comitetului Executiv National al partidului se va lua doar o decizie cu privire la un nou ministru al Apelor si Padurilor si ca nu este momentul sa se discute despre o restructurare a Guvernului. "Am vazut in mass-media ca…

- In sedinta de luni, membrii Comitetului Executiv National ar trebui sa-i ceara demisia lui Liviu Dragnea din fruntea partidului si sa solicite organizarea de urgenta a unui congres extraordinar, spune europarlamentarul PSD Catalin Ivan. Ivan apreciaza, intr-o postare pe Facebook, ca reuniunea Comitetului…

- E petrecere mare in PSD, de Sfantul Ioan, duminica seara! Conform unor surse, mai mulți lideri social-democrați s-au intalnit pentru a se distra la ziua presedintelui Consiliului Judetean Neamt, Ionel Arsene. Liderul moldovean este unul dintre apropiații lui Liviu Dragnea.Desigur, se discuta…

- Europarlamentarul PSD, Catalin Ivan, sustine ca, in sedinta de luni, membrii Comitetului Executiv National ar trebui sa-i ceara demisia lui Liviu Dragnea din fruntea partidului si sa solicite organizarea de urgenta a unui congres extraordinar.Catalin Ivan apreciaza, intr-o postare pe Facebook,…

- Zeci de elemente de munitie din al Doilea Razboi Mondial au fost descoperite în padurile ''Nemtisor'' si ''Poiana'', au anuntat duminica reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt.

- Senatorul PSD, Eugen Teodorovici, a anunțat, sambata, ca va face o solicitare catre președintele Comisiei de control al SRI, Claudiu Manda, liderul senatorilor PSD, Șerban Nicolae, și președintele social-democrat, Liviu Dragnea, pentru a cere acțiuni cu privire la interceptarile pe care SRI le-a facut…

- In cadrul dezbaterilor de la Tallinn, doamna Plumb a evidențiat aspectele-cheie privind viitorul Uniunii Europene. A susținut, in sesiunea dedicata dezbaterii despre cum poate UE sa se apropie mai mult de cetațenii sai, nevoia dialogului constant și necesitatea identificarii și punerii in aplicare…

- Membrii Comisiei parlamentare de control a activitații SRI au decis, cu 5 voturi „pentru“ și 3 „împotriva”, sa ceara demisia generalului SRI, secretar general al Serviciului, pe motiv ca menținerea acestuia în funcție ar afecta lucrarile comisiei. Presedintele…

- Comisia parlamentara pentru controlul activitații SRI a decis marți, cu 5 voturi "pentru" și 3 "împotriva", sa solicite demisia lui Dumitru Dumbrava din funcția de secretar de general al Serviciului Român de Informații, potrivit unor surse parlamentare citate de Agerpres.…

- Președintele Comisiei pentru controlul activitații SRI, Claudiu Manda, a anunțat ca membrii acestui for urmeaza sa se intruneasca marți, la ora 11,00, și ca este posibil sa solicite demisia lui Dumitru Dumbrava din funcția de secretar de general al Serviciului Roman de Informații. "Mâine…

- Presedintele Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii SRI, Claudiu Manda, a afirmat ca generalul SRI, Dumitru Dumbrava, trebuie demis, pentru continuarea activitatii Comisiei intr-un mod corespunzator.

- Președintele Comisiei parlamentare pentru controlul activitații SRI, Claudiu Manda, a afirmat ca generalul SRI Dumitru Dumbrava a confirmat ca a colaborat cu procurorul DNA Alexandra Lancranjan, dar ca nu ar fi ajutat-o in cariera. "A spus ca se cunosc, ca au colaborat, ca Alexandra…

- Președintele Comisiei parlamentare pentru controlul activitații SRI, Claudiu Manda, a afirmat ca generalul SRI Dumitru Dumbrava susține ca deși a fost la diferite instanțe, nu a incercat sa influențeze decizia judecatorilor sau procurorilor. "A fost întrebat daca e adevarat ca…

- Presedintele Comisiei de buget-finante din Senat, Eugen Teodorovici (PSD), ii acuza de dezinformare pe premierul Mihai Tudose si pe ministrul Fondurilor Europene, Marius Nica, dupa ce acestia au sustinut, la inceputul sedintei de Guvern de miercuri, ca Romania va cheltui doua miliarde de euro din fonduri…

- Președintele Comisiei parlamentare pentru controlul activitații SRI, Claudiu Manda, a declarat marți ca deputatul PSD Mircea Draghici și avocatul acestuia au relatat in cadrul audierilor ca in 2009 obiectivul era destructurarea PSD Argeș și trecerea primarilor de la PSD la PDL. "Au…

- Președintele Comisiei parlamentare de control a activitații SRI, Claudiu Manda, a declarat, joi, pentru „Evenimentul zilei", ca fostul președinte al Agenției Naționale de Integritate (ANI), Horia Georgescu, a afirmat la audierile de miercuri dupa-amiaza ca actualul director SRI Eduard Hellvig a fost…

- Sezonul rece e tot mai aproape, iar coșurile de fum defecte sau necurațate pot provoca adevarate tragedii. Pompierii atrag atenția romanilor asupra acestor cauze care duc la declanșarea unor incedii devastatoare, mai ales ca numarul acestor incidente provocate de nepasarea oamenilor a crescut simțitor.…

- Presedintele Comisiei pentru controlul SRI, Claudiu Manda, a declarat miercuri seara, dupa audierea timp de aproape cinci ore a fostului sef al ANI Horia Georgescu, ca acesta din urma a relatat despre zile onomastice la care au participat persoane din conducerea SRI si oameni politici, scrie Agerpres.

- Președintele Comisiei pentru controlul SRI, Claudiu Manda, a declarat miercuri seara, dupa audierea timp de aproape cinci ore a fostului șef al ANI Horia Georgescu, ca acesta din urma a relatat despre zile onomastice la care au participat persoane din conducerea SRI și oameni politici. "Ne-a…

- Secretarul general al PSD Marian Neacșu s-a prezentat chiar de la primele ore ale dimineții la sediul DNA pentru a-și arata susținerea fața de Liviu Dragnea, care urmeaza sa fie audiat astazi intr-un dosar de corupție.UPDATE: in fața sediului DNA se afla președintele Comisiei SRI, Claudiu…

- Presedintele Comisiei parlamentare pentru controlul SRI, Claudiu Manda, a declarat joi ca intentioneaza sa ii invite la audierile de saptamana viitoare pe Doru Paraschiv, Alina Bica si Dan Andronic. "In privinta unei posibile audieri a fostului presedinte Traian Basescu nu avem noutati. Asa cum am…

- Președintele Comisiei de control a activitații SRI, Claudiu Manda, a afirmat, ieri, dupa audierea omului de afaceri Adrian Sarbu, fondatorul PROTv, ca acesta a povestit despre implicarea SRI in preluarea postului Realitatea TV, prin Sebastian Ghița și ca a fost martor cand Florian Coldea i-a spus ca…

- Presedintele Comisiei SRI, Claudiu Manda, a declarat miercuri, la finalul audierii lui Adrian Sarbu, ca acesta a sustinut ca era interesat in 2010 de controlul asupra conducerii postului Realitatea TV prin intermediul lui Sebastian Ghita, dar si ca persoane din conducerea SRI s-au implicat in Grupul…

- Președintele Comisiei parlamentare pentru controlul activitații SRI, senatorul Claudiu Manda, a afirmat marți ca fostul secretar de stat in Ministerul Justiției, Ovidiu Puțura, le-a explicat membrilor comisiei metoda ''coperta'' aferenta repartizarii aleatorii a dosarelor in Justiție, prin care acestea…

- Membrii Comisiei de ancheta a alegerilor prezidentiale din 2009 se reunesc, marti, de la ora 15, pentru a analiza raspunsul remis de Serviciul Roman de Informatii, prin intermediul Comisiei SRI, privitor la prezenta lui George Maior si Florian Coldea la Gabriel Oprea acasa, in seara alegerilor. Comisia…

- Putura a mai fost audiat in comisie miercurea trecuta. Presedintele Comisiei SRI, Claudiu Manda, a precizat atunci ca Putura le-a spus parlamentarilor ca majoritatea ministrilor din perioada 2012 - 2016, dar si un numar impresionant de parlamentari, in general cei care sunt mai importanti sau mai…

- Presedintele Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii SRI, Claudiu Manda, a declarat, joi, ca Elena Udrea a dat detalii, la audieri, cu privire la statul paralel, culoarele din justitie si din media,...

- Paul Stanescu propus vicepremier si ministru al Dezvoltarii Regionale, Felix Stroe, ministru al Transporturilor si Marius Nica, ministru delegat al Fondurilor Europene au depus, marti seara, juramantul la Palatul Cotroceni. La finalul depunerii juramantului, Klaus Iohannis nu a tinut vreun discurs,…

- Presedintele Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii SRI, Claudiu Manda, a declarat miercuri ca intentioneaza sa il cheme la audieri pe fostul premier Victor Ponta, pentru ca in cadrul discutiilor din comisie sunt elemente care ar putea fi elucidate de acesta.

- Presedintele Comisiei pentru controlul SRI, Claudiu Manda, a declarat, miercuri, pe tema problemei diplomei lui Eugen Teodorovici de la Academia Nationala de Informatii (ANI), ca atunci cand el a facut cursuri la ANI, exista obligatia de a participa la un procent din acestea si ca nici el nu a participat…

- Presedintele Comisiei pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activitatii SRI, Claudiu Manda, a declarat miercuri ca nu are ce sa comenteze cu privire la diploma pe care senatorul Eugen Teodorovici ar fi obtinut-o de la Academia Nationala de Informatii, mentionand ca nu este o chestiune…

- Deputatii au respins marti cererea DNA de urmarire penala a Rovanei Plumb, in dosarul „Insula Belina”, cu 183 de voturi impotriva si 99 de voturi pentru. Rovana Plumb, ministrul demisionar al Fondurilor Europene, a declarat ca parlamentarii au dat un vot prin care apara separatia puterilor in stat.…

- Deputații au votat masiv impotriva cererii DNA pentru inceperea urmaririi penale pe numele Rovanei Plumb, fostul ministru al Fondurilor Europene.Deputații au votat cu 183 de voturi impotriva și 89 pentru. Procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a cerut sesizarea Camerei Deputatilor…

- Dupa ce seara trecuta deputatii juristi au dat aviz negativ cererii procurorilor anticoruptie formulate pe numele fostului ministru Rovana Plumb, in dosarul “Insula Belina”, solicitarea urmeaza sa intre, in orele urmatoare, la votul in plen. Prezenta la Parlament, in cursul zilei trecute, social-democrata,…

- Rovana Plumb, ministrul demisionar al Fondurilor Europene, a declarat luni ca a luat decizia de a renunța la funcție dupa afirmațiile premierului Mihai Tudose intr-o emisiune televizata referitoare la remanierea guvernamentala. Ea a susținut ca, în ședința…

- Președintele Comisiei parlamentare de control asupra activitații SRI, Claudiu Manda, a anunțat ca Elena Udrea, care va fi audiata joi in Comisie, a confirmat prezența, iar fostul șef al statului Traian Basescu va fi audiat in aceeași zi, daca programul ii va permite. De asemenea, Manda a…