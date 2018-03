Se înființează încă o Companie de autostrăzi. A treia! Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere din Romania (CNAIR) a decis luni, in Consiliul de Administrație, inființarea unei Antreprize de construcții insarcinate cu lucrari de drumuri și autostrazi, dupa modelul companiilor create de catre Primaria Muncipiului București, scrie digi24.ro. Motivul oficial pentru inființarea noii companii este neseriozitatea actualilor constructori. ”Este o masura luata in urma experienței noastre cu constructorii care iși bat joc de proiecte. Atunci, ca sa nu mai stam la mana lor, vom avea propriul nostru organism. Nu o sa ne ocupam noi sa… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Deficitul bugetar, adica diferenta intre cat a cheltuit statul si ce venituri a avut, s-a dublat fata de anul trecut. Asta arata executia bugetara la 11 luni, publicata de catre cei de la Finante. Cele mai mari cheltuieli s-au facut cu salariile bugetarilor si cu ajutoarele sociale. In schimb, investitiile…

