Transportatorii de pe rutele rurale catre municipiul Buzau anunța ca, luni dimineața de la ora 05.00, nu vor mai aduce calatorii catre orașul Buzau. Aceștia vor protesta prin menținerea autobuzelor in autogari in semn de revolta fața de extinderea Trans-Bus catre comunele din jurul Buzaului. „De luni la ora 5 dimineața tot transportul județean de persoane este oprit datorita ilegalitaților comise de Primaria Buzau. Sunt anunțuri la autogari și am fost anunțați sa informam calatori de aceasta situație. Nu mai circula niciun mijloc de transport din Buzau și de la capetele de linie. Asta pana la…