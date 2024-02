Stiri pe aceeasi tema

- Agenția Naționala Transport Auto (ANTA) indeamna operatorii de transport rutier sa nu intrerupa prestarea serviciilor pentru populație, pentru a nu fi amendați. Pentru perioada 27-19 februarie, aceștia au anunțat ca iși vor sista activitatea in semn de protest. {{732921}}Autoritatea precizeaza ca poate…

- Ministrul Infrastructurii, Andrei Spinu, indeamna transportatorii sa renunțe la proteste și sa asigure oamenii cu transport. „Aceste acțiuni de sistare vor fi pedepsite dur, vom aplica legea pentru toți care nu vor ieși pe traseu”, a declarat oficialul la o emisiune de la JurnalT V.

- Miniștrii Guvernului Ciolacu au fost luați prin surprindere de anumite solicitari facute de protestatarii care continua sa blocheze șoseaua de centura a Capitalei și intrarile in alte mari orașe din țara, au declarat surse apropiate de negocierile cu fermierii și transportatorii, pentru STIRIPESURSE.RO.In…

- Mecanicii de locomotiva din Germania au intrat in greva generala pentru trei zile, iar milioane de oameni sunt afectați dupa ce trenurile au fost anulate. In paralel, protestele fermierilor perturba traficul rutier.

- Agenția Naționala Transport Auto informeaza ca, potrivit organizatorilor protestului, blocarea punctului de trecere a frontierei polono-ucrainene Dorohusk-Jagodin este preconizata pana la 8 martie 2024.

- Actiunea se concretizeaza prin incetarea lucrului si nepreluarea comenzilor de transport din terminalul de containere si din Portul Constanta SOCEP Angajatii protestatari sustin ca au intampinat o gramada de probleme de a lungul timpului. Dar principala nemultumire este o taxa ceruta de terminalul de…

- ”In perioada 27.11.2023-29.11.2023, Garda Nationala de Mediu a desfasurat un control in premiera in Portul Constanta care a vizat activitatile economice ce pot afecta calitatea factorilor de mediu (aer, sol, apa) si pot degrada ecosistemul marin al Marii Negre. In acest context, 3 echipe de comisari…

- SC Nova Apaserv S.A. informeaza din nou utilizatorii persoane fizice cu privire la utilizarea serviciilor de alimentare cu apa și canalizare fara contract. Trimitem mai jos comunicatul de presa trimis redacției.