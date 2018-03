Stiri pe aceeasi tema

- Gica Hagi, managerul tehnic de la Viitorul, a declarat din nou ca este decis sa plece din Romania și a spus ca nu mai refuza alte oferte. "Cred ca de acum incolo nu o sa refuz ofertele. Nu mai conteaza ce am refuzat. Nu a fost doar una, ci mai multe. Au fost si propuneri de la o echipa nationala care…

- La sfarșitul lunii ianuarie 1931, rectorul Universitații din București, Nicolae Iorga venea din Veneția unde a stat patru zile. Aflat „pe drumul dintre Kikinda și Timișoara, Iorga s-a intreținut cu ziariștii de la Dimineața, Vestul oferindu-le unele declarații despre poziția Romaniei in Conferința Alianței…

- Dupa ce v-a dezvaluit, in exclusivitate, ca Anca Lungu și-a anunțat demisia de la Antena și ca are o relație cu „Regele cosmeticelor”, CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania, revine cu informații-bomba despre vedeta TV. Anca Lungu a renunțat la televiziune, iar in interiorul Antenelor se vorbește despre…

- Președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, i-a trimis o scrisoare guvernatorului BNR, Mugur Isarescu, in care abordeaza mai multe teme, dar doua intrebari se disting.Citește și: PELERINAJ in biroul lui Liviu Dragnea: liderii PSD, negocieri inainte de Congres In primul rand, Liviu…

- ”Romania este singura țara in care succesul nu are succes” Victoria copiilor de la Doina Bascovului - umbrita de…

- Ca sa scape de NicolaeTitulescu, devenit tot mai incomod prin cultivarea propriei glorii in defavoarea celei nationale, Carol al II-lea rostuieste un truc. Pe 29 august 1936, premierul Gh. Tatarescu isi prezinta demisia. Regele il inscauneaza tot pe el cu formarea noului guvern.

- Alexandrina Halic, Nicu Alifantis, Marian Ralea si Emilia Popescu sunt ambasadorii noii editii a campaniei nationale „Artistii pentru artisti”, lansate joi de Uniunea Teatrala din Romania (UNITER), in parteneriat cu institutii de teatru din Bucuresti si din tara.Cei patru ambasadori ai campaniei…

- In cadrul proiectului "Te cauta o carte, zburand spre tine", elevii Scolii Gimnaziale Nr.81 din Bucuresti au donat carti pentru copiii romani din afara granitelor tarii. "In era tehnologiei, a dominatiei tehnicilor moderne ne propunem atragerea elevilor catre un univers placut, valorizant, asa cum il…

- Declarațiile deputatului democrat, Coneliu Dudnic, cu privire la o eventuala unire a Republicii Moldova cu Romania au fost criticate la ședința saptamanala a Partidului Democrat. Cel puțin așa susține președintele Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc.

- Senatorul PNL Daniel Zamfir a fost intrebat daca a fost amenințat sa o lase mai ușor cu lupta sa cu abuzurile bancilor și instituțiile financiare nebancare (IFN). Liberalul a precizat ca a fost amenințat cu DNA daca nu inceteaza sa lupte impotriva sistemului bancar, unul controversat și contestat.

- 18 februarie 1916 a fost ziua in care a murit prima regina a romanilor, regina Elisabeta, la doi ani dupa moartea sotului ei, regele Carol I. „Adevarul“ va ofera miercuri, 21 februarie, editia de colectie „Adeverul“ din 19 februarie 1916, care a titrat pe prima pagina, alaturi de detaliile Bataliei…

- Claudiu Bleonț, noul coleg de prezentare al Marinei Almașan. Cautarea a luat sfarșit pentru Marina Almașan, in ceea ce privește viitorul sau partener de prezentare al emisiunii „Femei de 10, Barbați de 10”, difuzata de luni pana joi, de la 16.40, la TVR 2. Astfel, cunoscutul actor Claudiu Bleonț, care …

- Carol I si Elisabeta, Mihai Eminescu si Veronica Micle, Ionel Bratianu si Elisa Stirbey sau Octavian si Veturia Goga, toate aceste cupluri au o poveste de iubire intensa ce merita cunoscuta. Doctor in Istorie din 2012, Anista Sterea ne povesteste despre cuplurile celebre ale Romaniei.

- Prezentam scrisoare deschisa adresata presedintelui Klaus Iohannis, prim ministrului Viorica Dancila si secretarului de Stat Gratiela Draghici, referitoare la prolematica egalitatii de gen. Scrisoarea este semnata de reprezentanti ai mediului academic si ai organizatiilor non-guvernamentale de profil.…

- Consilierii din cadrul Consiliului local Bacioi au votat declarația simbolica de Unire cu Romania. Astfel Bacioi devine cea de-a 21-a primarie din Republica Moldova și a doua din municipiul Chișinau care voteaza declarația de Unire.

- Gica Hagi nu știe cum sa-și mai laude fiul: ”Ianis poate sa caștige Balonul de Aur intr-o zi!”. Ianis Hagi tocmai s-a intors cu coada-ntre picioare dupa o experiența nereușita la Fiorentina , dar tatal lui continua sa susțina ca este un fotbalist care poate progresa enorm. „Este foarte talentat si,…

- Yildiz Holding, proprietarul unor companii precum Godiva Chocolates din Belgia si United Biscuits din Marea Britanie, a cerut bancilor turcesti un imprumut record de 6-7 miliarde de dolari citand dificultati cu structura de finantare existenta, care impune rambursari lunare in unele cazuri mai mari…

- O frumoasa descriere ne ofera Ioan Georgescu in capitolul sau "Invatamantul public din Dobrogealdquo; asupra vizitei pe care insusi regele Carol I a efectuat o in anul 1911 la Gimnaziul "Mircea cel Batranldquo;. "Cred ca nu gresesc daca afirm ca, poate, datorita inainte de toate grijei parintesti a…

- Gica Hagi a facut un anunt cat se poate de trist, vineri seara, la finalul meciului Viitorul - Astra Giurgiu 1-1. "Regele" a tinut un discurs marca inregistrata, in care a deplans situatia fotbalului romanesc, apoi le-a dezvaluit jurnalistilor prezenti la conferinta de presa ca e gata sa plece din Romania!

- Jurnalista Miriam Eugenia Soare, bolnava de cancer, a transmis un mesaj emoționat prin intermediul unei scrisori adresata ministrului Sanatații. Jurnalista de 54 de ani a povestit ca, în 2015, a fost diagnosticata cu cancer la sân și a suferit o dubla mastectomie.…

- Gica Hagi a anuntat azi de partea cui va fi la alegerile pentru conducerea Federatiei, noul presedinte urmand a fi ales la data de 18 aprilie. "Vreti sa va spuna cine este presedintele meu? Cel care isi propune sa faca o nationala mai buna decat a fost…

- Un taximetrist a scos astazi un pistol din portbagaj in timp ce se certa cu un client, in apropiere de aeroportul Otopeni, relateaza Digi 24.Soferul s a infuriat dupa ce un client ar fi lasat un bacsis mic. Barbatul a pus arma la brau si s a urcat in masina, nu inainte de a si mai ameninta inca o data…

- Ajuns la sapa de lemn, Ion Parnica, cunoscut drept “Oneata” sau “Regele barbutului din Romania”, ameninta ca se sinucide cu familia din cauza miliardarului Nicolae Dumitru, supranumit “Niro”, din cauza faptului ca a fost pacalit de cel din urma cu un teren de 2.000 de metri patrati din Capitala. Celebrul…

- Medicul gastroenteorolog, Alina Buliarca, și-a exprimat dezamagirea fața de sistemul medical din România, printr-o postare pe Facebook ce a ajuns virala. Mesajul medicului a fost distribuit de peste 10.000 de ori. Alina Buliarca, din Cluj, a marturisit, în scrisoarea postata pe contul…

- Vicepresedintele Parlamentului European, Ioan Mircea Pascu, a declarat, vineri, dupa Comitetul Executiv National al PSD, ca nu isi da seama ratiunea pentru care Comisia Europeana a transmis scrisoarea in care isi exprima ingrijorarea cu privire la modificarea legilor justitiei din Romania, subliniind…

- Odata cu noul magazin PROFI deschis astazi la Bucecea, reteaua ajunge sa numere 170 de unitati in format Loco. Totodata, compania isi continua extinderea in Bucuresti, Iasi si Popesti-Leordeni. Magazinul in format Loco din Bucecea, al 10-lea din judetul Botosani, este amplasat pe Calea Nationala, nr.70-72,…

- Scrisoarea trimisa de Comisia Europeana premierului desemnat Viorica Dancila si presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului privind modificarile legislative in domeniul justitiei din Romania reprezinta un "avertisment", iar Executivul UE nu exclude declansarea procedurii folosite in cazul Poloniei,…

- In primul deceniu si jumatate de functionare, monarhia nu era o institutie solida in Romania, din cauza optiunilor fluide ale clasei politice, a traditiilor si naravurilor orientale si nu din aceea a lipsei calitatilor tanarului domnitor Carol. Intre cauzele dificultatilor reale ale vietii noastre publice,…

- Gabriela Cristea nu s-a putut resemna cu gandul ca Bianca Dragusanu a inlocuit-o definitiv la ”Te vreau langa mine” si a luat atitudine. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, a aflat ce s-a intamplat dincolo de usile inchise si cum a reusit Gabriela sa smulga promisiunea unei emisiuni pentru ea si Tavi.…

- Scriitorul Bogdan Lefter a vorbit despre situația Principelui Nicolae și despre ”polemica sau competiția” din interiorul Casei Regale dintre Majestatea Sa Custodele Coroanei Margareta a Romaniei și Principele Nicolae. „Aspectul de polemica, de competiție, ține mai degraba de comentariile publice…

- Un pensionar din Vaslui, suparat pe sistemul medical din țara in care a avut "norocul" sa se nasca, a scris cateva randuri in care povestește pe larg cateva dintre experiențele sale la ușile doctorilor, dar și cateva impresii despre ceea ce inseamna, in general, sa fii "medic in Romania".

- Misu Negritoiu, fostul sef al Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), se alatura EY Romania in calitate de Senior Advisor, urmand a oferi consultanta pentru tranzactii si va sprijini dezvoltarea strategiei de piata a companiei, la nivel local si international.

- Nouasprezece asociatii, scrisoare catre Iohannis 19 asociatii ii cer presedintelui sa intervina, in calitatea sa de mediator, pentru ca tara sa nu devina un proiect blocat din cauza modificarilor aduse legilor justitiei. Totodata, semnatarii cred ca seful statului trebuie sa solicite un punct…

- Desi este considerata una dintre cele mai vechi meserii din lume, prostituatia a fost de-a lungul istoriei atat blamata, cat si vazuta ca un obicei obisnuit. Una dintre perioadele in care, in Romania, prostitutia a inflorit avea loc intre...

- Dragnea: Guvernul va decide daca Palatul Elisabeta va ramane Casei Regale. E o discutie foarte serioasa despre simboluri Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri, ca Guvernul va decide daca Palatul Elisabeta va ramane Casei Regale, precizand ca legea privind Statutul Casei Regale va fi dezbatuta…

- Intarirea statului de drept si lupta impotriva coruptiei fac parte din prioritatile asumate de Guvern, iar analizele pe tema reformelor in justitie ar trebui facute si in dialog cu reprezentantii Legislativului, arata Ministerul Afacerilor Externe (MAE), ca raspuns la scrisoarea comuna a ambasadelor…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, joi seara, ca are anumite "nedumeriri" referitoare la scrisoarea comuna a celor sapte misiuni diplomatice in Romania si ca aceasta ar putea fi "rezultatul unei insuficiente cunoasteri" asupra continutului legilor privind functionarea Justitiei."Am…

- "Palatul Elisabeta este proprietatea statului roman si prin proiectul pe care l-am depus nu se schimba statutul juridic al Palatului Elisabeta. Pana la moartea regelui a fost dat in folosinta familiei regale si propunerea pe care am facut-o este sa ramana in continuare in folosinta, nu in proprietate.…

- Deputatul PSD, Liviu Pleșoianu, i-a transmis joi o scrisoare președintelui SUA, Donald Trump, in care ii denunța pe protestatarii #Rezist ca ar avea conexiuni cu mișcarea #Resist din SUA, care este anti-Trump, și atrage atenția ca protestele din Romania sunt menite sa stopeze reforma sistemului...

- Alianta Nationala a Asociatiilor Studentesti din Romania (ANOSR) anunta ca se alatura protestelor in strada, afirmand ca modificarile impuse in Parlament la Legile justitiei, precum si cele preconizate in cazul Codului Penal, respectiv Codului de procedura penala, sunt fara precedent si "strigatoare…