Scrisoare deschisă către PSD. Codrin Ştefănescu: Ni se cere să uităm trecutul "Sunt foarte ingrijorat de ceea ce se intampla, astazi, in PSD. Ni se impun directii straine de ceea ce am facut si am spus pana acum. Ni se cere sa uitam trecutul si sa ne resetam. Ni se cere sa uitam de colegii nostri aflati si azi la ananghie. Ceea ce eu nu pot sa accept! Nu vreau sa uit de abuzurile inimaginabile la care au fost supusi colegii nostri din toata tara. Nu vreau sa sterg din memorie anii in care am fost vanati si haituiti de sus si pana jos. Parlamentari, primari, presedinti de consilii judetene, consilieri judeteni si locali, ministri, secretari de stat au fost vanati si umiliti… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

