- Donald Trump i-ar fi cerut fostului sau avocat Michael Cohen sa minta în cadrul audierii sale în Congres, în 2017, în ceea ce privește discuțiile legate de un proiect imobiliar în Rusia, scrie site-ul BuzzFeed, care citeaza doua surse din poliția federala, potrivit AFP.În…

- Fostul ofiter SRI Daniel Dragomir anunta ca va transmite, in cursul zilei de vineri, atat Comisiei SRI cat si directorului Eduard Hellvig, o scrisoare prin care cere desecretizarea audierii lui Dumitru Dumbrava, in contextul unei postari a lui Dumbrava in care este ironizata Olguta Vasilescu.

- Fostul ofițer SRI Daniel Dragomir anunța ca va transmite, in cursul zilei de vineri, atat Comisiei SRI cat și directorului Eduard Hellvig, o scrisoare prin care cere desecretizarea audierii lui Dumitru Dumbrava, in contextul unei postari a lui Dumbrava in care este ironizata Olguța Vasilescu."Asta…

- Președintele PNL Ludovic Orban i-a solicitat, joi, intr-o scrisoare deschisa, ministrului Apararii Gabriel Leș sa retraga de urgența plangerea prealabila formulata impotriva mandatului generalului Nicolae Ciuca, șef al Statului Major al Apararii.„Domnule ministru al Apararii, Gabriel Leș,…

- Șase din cei 11 membrii ai CNSAS il acuza, intr-o scrisoare transmisa, joi, președintelui instituției, Constantin Buchet, ca acesta s-a antepronunțat atunci cand a transmis CSM ca Adina Florea, propusa și respinsa pentru șefia DNA, nu a fost colaborator al Securitații.„In data de 9 ianuarie…

- Fostul ofiter SRI Daniel Dragomir anunta pe Facebook ca il va da in judecata pe procurorul general Augustin Lazar si va spune ce legaturi avea acesta cu "statul paralel". Fostul angajat SRI sustine ca are detalii legate de modul in care au fost scosi bani din Microsoft dupa ce DNA a “uitat” sa blocheze…

- Niculae Badalau, unul dintre liderii PSD, a fost audiat la DNA. El nu a spus presei nici calitatea in care a fost chemat si nici dosarul in care a fost citat. Tot la sediul Directiei Anticoruptie se afla si Claudiu Manda, seful Comisiei SRI din Parlament.

- Solicitarea de efectuare a urmaririi penale pentru infractiunea de luare de mita presupus a fi savarsita de presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, formulata de Parchetul General, la sesizarea DNA, a ajuns la Senat.Informatia a fost confirmata, joi, pentru AGERPRES, de vicepresedintele Senatului,…